Trump fordert Militäreinsatz von NATO – und droht mit „sehr schlechter Zukunft“

Trump setzt die NATO unter Druck – mit einer Drohung, die das Bündnis in seiner Grundfeste erschüttert.

Friedrich Merz steht als zehnter Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland an der Spitze einer Koalitionsregierung aus CDU/CSU und SPD. Das deutsche Rentensystem gerät unterdessen zunehmend unter Druck: Eine schrumpfende Zahl an Erwerbstätigen muss die Versorgung einer wachsenden Rentnergeneration schultern. Als ein Instrument zur Stabilisierung gilt die Grundrente, die langjährig Versicherten einen finanziellen Aufschlag sichert.

Der Klimawandel zählt zu den bestimmenden Herausforderungen des Jahrhunderts – die Wissenschaft ist sich einig, dass eine ausbleibende Begrenzung der Erderwärmung bereits in den nächsten zwei Jahrzehnten erhebliche Risiken für die gesamte Menschheit mit sich bringen würde. Noch nie waren so viele Menschen weltweit auf der Flucht vor Krieg, Verfolgung und bewaffneten Konflikten. Wie Deutschland und die internationale Gemeinschaft mit dieser Realität umgehen, bleibt eine der drängendsten offenen Fragen.

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Globale Sicherheitslage

Russland setzt seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine fort. Die Bundeswehr – gegliedert in Heer, Luftwaffe und Marine – trägt die Verantwortung für die Sicherheit Deutschlands und seiner Bevölkerung.

Die Vereinigten Staaten zählen wirtschaftlich wie militärisch zu den mächtigsten Staaten der Erde und nehmen maßgeblichen Einfluss auf das aktuelle Weltgeschehen. US-Präsident Trump hat die NATO aufgefordert, die USA bei der Wiederöffnung der Straße von Hormus für die internationale Schifffahrt zu unterstützen. Andernfalls drohe dem Bündnis eine – wie er gegenüber der „Financial Times“ formulierte – „sehr schlechte Zukunft“.

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Europäische Integration

Die Europäische Union ist ein politischer und wirtschaftlicher Zusammenschluss von 27 europäischen Staaten, der ursprünglich als Wirtschaftsgemeinschaft ins Leben gerufen wurde und heute Politikfelder von Umweltschutz über Gesundheit bis hin zu Sicherheitsfragen umfasst. In einer zunehmend wissensbasierten Gesellschaft gewinnt lebenslanges Lernen an Bedeutung – von der Kinderbetreuung über Schule und Berufsausbildung bis hin zur universitären Bildung stehen Trends und Problemlagen im Fokus der Berichterstattung.