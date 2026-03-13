Österreichs Gletscher bald Geschichte – nur noch 2 wachsen

94 von 96 Gletschern schrumpfen – Österreichs Eisriesen verschwinden schneller, als Messungen je zuvor dokumentiert haben.

Österreichs Gletscher befinden sich im freien Fall. Laut dem aktuellen Gletscherbericht des Österreichischen Alpenvereins sind in der Messperiode 2024/25 von 96 beobachteten Gletschern 94 kleiner geworden. Der durchschnittliche Längenverlust lag bei rund 20 Metern.

Am stärksten traf es den Alpeiner Ferner in den Stubaier Alpen: Der Tiroler Gletscher zog sich um 114,3 Meter zurück. Auch die Pasterze am Großglockner verliert weiterhin an Masse – und steht möglicherweise vor einem Auseinanderbrechen.

Rasantes Schwinden

Österreich zählt derzeit rund 900 Gletscher, die zusammen eine Fläche von 286 Quadratkilometern bedecken. Vor zehn Jahren waren es noch 328 Quadratkilometer – ein Verlust, der sich eindrücklich veranschaulichen lässt: Die Fläche Wiens umfasst etwa 415 Quadratkilometer.

Fachleute gehen davon aus, dass Gletscher in Österreich künftig nur noch in besonders geschützten Hochlagen überleben werden. Der Gletschermonitor des Alpenvereins deutet darauf hin, dass sie bereits um das Jahr 2050 aus dem Landschaftsbild weitgehend verschwunden sein könnten. Die Beobachtungsreihe, auf der diese Einschätzungen basieren, reicht 135 Jahre zurück. Der aktuelle Messwert liegt zwar leicht unter den bisherigen Rekordverlusten, gehört aber dennoch zu den gravierendsten in der gesamten Messgeschichte.

Als Hauptursache für den beschleunigten Rückgang gilt die Witterung der vergangenen Monate. Der Winter fiel schneearm aus und war – begünstigt durch die fortschreitende Erderwärmung – zu warm. Dazu gesellte sich ein ungewöhnlich heißer Frühsommer bei gleichzeitig deutlich unterdurchschnittlichen Niederschlagsmengen.

Vom Schwund zum Zerfall

Der Substanzverlust beschränkt sich längst nicht mehr auf den Rückzug der Gletscherzungen. Wissenschaftler beobachten einen qualitativen Wandel des Verfalls: Es komme „vom Schwund zum Zerfall“ – Eisflächen brechen auf, Felsstufen treten zutage, ganze Gletscherzungen kollabieren.

Als einziger, wenn auch nur optischer Lichtblick gilt die Prognose, dass im Alpenraum durch das anfallende Schmelzwasser bis zu 200 neue Seen entstehen könnten.