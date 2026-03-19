Hormus-Blockade: Erste Staaten zeigen Bereitschaft zur Absicherung

Sechs Industrienationen richten einen klaren Appell an Teheran – und kündigen konkrete Schritte zum Schutz einer der wichtigsten Meerengen der Welt an.

Sechs westliche Industriestaaten sowie Japan haben sich in einer gemeinsamen Erklärung dazu bekannt, die Sicherheit des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus aktiv zu unterstützen. Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, die Niederlande und Japan erklärten übereinstimmend, angesichts der jüngsten Entwicklungen im Golfraum auch zur Stabilisierung der internationalen Energiemärkte beitragen zu wollen.

In ihrer Stellungnahme richten die sechs Regierungen einen klaren Appell an Teheran: Drohungen, das Verlegen von Seeminen sowie Drohnen- und Raketenangriffe müssten unverzüglich eingestellt werden. Darüber hinaus fordern sie ein Ende aller Maßnahmen, die den kommerziellen Schiffsverkehr in der Meerenge behindern – und berufen sich dabei auf die freie Schifffahrt als fundamentales Prinzip des Völkerrechts.

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Vorwürfe gegen Iran

In der gemeinsamen Erklärung verurteilen die sechs Staaten iranische Angriffe auf unbewaffnete Handelsschiffe im Persischen Golf sowie Attacken auf zivile Infrastruktur, namentlich Öl- und Gasanlagen. Die Unterzeichner zeigen sich tief besorgt über die fortschreitende Eskalation und werfen dem Iran vor, die Durchfahrt durch die Straße von Hormus faktisch blockiert zu haben. Am 28. Februar 2026 wurde die Meerenge offenbar durch ein verhängtes Durchfahrtsverbot gesperrt.

Die Folgen einer weiteren Zuspitzung, so die Warnung, wären weltweit spürbar – und träfen wirtschaftlich schwächere Länder besonders hart. Eingriffe in den internationalen Seeverkehr sowie Störungen globaler Energieversorgungsketten stellten eine ernsthafte Gefahr für Frieden und Sicherheit dar. Vor diesem Hintergrund sprechen sich die sechs Länder auch für einen sofortigen und umfassenden Stopp aller Angriffe auf zivile Infrastruktur aus.

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Angekündigte Maßnahmen

Die Unterzeichner bekräftigen zugleich ihre Bereitschaft, geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung eines sicheren Durchgangs durch die Straße von Hormus zu unterstützen. Die koordinierte Freigabe strategischer Ölreserven durch die Internationale Energieagentur (IEA) wird in der Erklärung ausdrücklich begrüßt; weitere Schritte zur Beruhigung der Energiemärkte, unter anderem durch eine enge Abstimmung mit Förderländern zur Ausweitung der Produktion, wurden angekündigt.

Die sechs Regierungen betonen überdies ihre Absicht, besonders betroffene Staaten über die Vereinten Nationen sowie internationale Finanzinstitutionen zu unterstützen.

Ihr abschließender Appell richtet sich an die gesamte Staatengemeinschaft: das internationale Recht zu achten und die zentralen Prinzipien von Wohlstand, Sicherheit und freier Schifffahrt zu wahren.