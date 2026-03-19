Flug schon gebucht? Warum jetzt trotzdem Nachzahlungen drohen können

Der Nahostkonflikt treibt die Flugpreise hoch – doch wer bereits gebucht hat, muss je nach Buchungsart mit ganz unterschiedlichen Folgen rechnen.

Die Eskalation im Nahen Osten wirkt sich längst nicht mehr nur auf die Energie- und Sicherheitslage aus, sondern auch auf den internationalen Luftverkehr. Steigende Öl- und Kerosinpreise, gesperrte Lufträume und längere Flugrouten erhöhen die Kosten für Airlines massiv – und dieser Druck landet zunehmend bei den Passagieren. Fluggesellschaften in Europa und weltweit warnen bereits vor steigenden Ticketpreisen, weil Treibstoff erheblich teurer geworden ist und zahlreiche Verbindungen nur noch mit Umwegen oder gar nicht mehr durchgeführt werden können.

Für Reisende ist jetzt vor allem eine Frage entscheidend: Was passiert, wenn der Flug oder die Reise bereits gebucht wurde? Die Antwort hängt stark davon ab, ob nur ein einzelnes Flugticket oder eine Pauschalreise gebucht wurde. Denn rechtlich macht das einen erheblichen Unterschied.

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Einzelflug: In der Regel keine nachträgliche Verteuerung

Wer bereits ein Flugticket gekauft und bezahlt hat, muss grundsätzlich nicht damit rechnen, dass die Airline nachträglich wegen der Krise einen Aufpreis verlangt. Mit der Buchung kommt ein Vertrag zum vereinbarten Preis zustande, der für die Fluggesellschaft bindend ist. Höhere Kosten durch Kerosin, Umleitungen oder Sicherheitsmaßnahmen dürfen normalerweise nicht einfach im Nachhinein an bereits ausgestellte Tickets weiterverrechnet werden.

Das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass Reisende völlig sorgenfrei sind. Zwar bleibt der Preis eines bestehenden Tickets in der Regel unverändert, doch Flugzeiten, Streckenführung oder sogar der gesamte Flug können sich ändern. Wenn Airlines wegen gesperrter Lufträume Verbindungen streichen oder umplanen müssen, haben Betroffene je nach Fall Anspruch auf Rückerstattung oder Umbuchung. Eine pauschale Entschädigung gibt es bei kriegsbedingten Ausfällen aber meist nicht, weil bewaffnete Konflikte in der Regel als außergewöhnliche Umstände gelten.

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Pauschalreise: Preiserhöhung und Rücktritt unter Bedingungen möglich

Anders sieht es bei Pauschalreisen aus, also wenn etwa Flug und Hotel gemeinsam als Paket gebucht wurden. Hier können Reiseveranstalter unter bestimmten Voraussetzungen auch nach Vertragsabschluss noch eine Preisanpassung verlangen. Das ist aber nur zulässig, wenn eine entsprechende Klausel im Vertrag enthalten ist und konkret gestiegene Kosten – etwa Treibstoff, Steuern oder Abgaben – nachweislich dafür verantwortlich sind.

Außerdem gibt es gesetzliche Grenzen: Spätestens 20 Tage vor Reisebeginn darf der Preis nicht mehr erhöht werden. Steigt der Reisepreis um mehr als acht Prozent, können Kundinnen und Kunden in der Regel kostenlos vom Vertrag zurücktreten und erhalten ihr Geld zurück. Liegt die Erhöhung darunter, bleibt meist nur die Wahl zwischen Akzeptieren oder – je nach Vertrag – einem Rücktritt zu den üblichen Bedingungen.

Wann ein kostenloses Storno möglich ist

Besonders wichtig wird die Lage, wenn das Reiseziel selbst von Krieg, Raketenangriffen oder massiven Sicherheitsrisiken betroffen ist. In solchen Fällen kann bei Pauschalreisen ein kostenloser Rücktritt möglich sein, wenn unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände am Urlaubsort oder in unmittelbarer Nähe die Durchführung der Reise erheblich beeinträchtigen. Das kann etwa bei einer Reisewarnung, Flughafenschließungen oder unzumutbaren Sicherheitsverhältnissen der Fall sein.

Bei Einzelflügen ist ein kostenloses Storno dagegen deutlich schwieriger. Wer nur ein Ticket gekauft hat, kann nicht allein wegen einer allgemeinen Unsicherheit kostenlos zurücktreten, solange der Flug planmäßig stattfindet. Dann gelten grundsätzlich die Tarifbedingungen der Airline. Viele Billigtarife sind gar nicht oder nur gegen Gebühr stornierbar. Wird der Flug jedoch von der Airline gestrichen, haben Passagiere Anspruch auf Rückzahlung oder alternative Beförderung.

Wann ein Storno meist nicht gratis ist

Nicht jede angespannte Nachrichtenlage berechtigt automatisch zum kostenlosen Rücktritt. Entscheidend ist, ob die Reise objektiv erheblich beeinträchtigt oder unzumutbar geworden ist. Wer trotz bereits bekannter Krisenlage und bestehender Reisewarnungen neu bucht, hat es später meist schwerer, sich auf Unzumutbarkeit zu berufen. Auch bei Reisen, die erst in einigen Monaten stattfinden, raten Konsumentenschützer oft davon ab, vorschnell zu stornieren, weil sich die Lage bis dahin noch verändern kann.

Was Reisende jetzt tun sollten

Wer eine Reise in die betroffene Region geplant hat, sollte zuerst die aktuelle Sicherheitslage und die Hinweise des Außenministeriums prüfen. Ebenso wichtig ist ein genauer Blick in die Buchungsunterlagen: Welche Tarifklasse wurde gebucht, gibt es Storno- oder Umbuchungsoptionen, und handelt es sich um eine Pauschalreise oder einen Einzelflug? Sinnvoll ist auch, alle Mitteilungen der Airline oder des Reiseveranstalters schriftlich zu sichern.

Wenn ein Flug gestrichen oder erheblich geändert wird, sollten Betroffene nicht vorschnell selbst neu buchen, sondern zunächst die angebotenen Optionen prüfen. Bei Pauschalreisen kann es sich lohnen, den Veranstalter schriftlich zur Klärung der kostenlosen Stornomöglichkeit aufzufordern. Rechtlich entscheidend sind am Ende nicht Schlagzeilen, sondern Vertrag, Buchungsart und die konkrete Lage am Zielort.