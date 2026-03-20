Zehntausende feiern das Ende des Ramadan auf der Wiener Donauinsel!

Tausende Menschen, früher Morgen, ein Bezirk im Ausnahmezustand – Wien-Floridsdorf erlebte eine Großkundgebung der besonderen Art.

Tausende Menschen fanden sich am Freitag bereits in den frühen Morgenstunden in Wien-Floridsdorf, am Bruckhaufen, zu einer Großdemonstration zusammen. Die Kundgebung stand im Zusammenhang mit dem Ende des Ramadan. Der Beginn der Veranstaltung war für rund 5 Uhr früh angesetzt, das Ende für etwa Mittag. Für die Kundgebung waren laut vorliegenden Angaben insgesamt rund 60.000 Teilnehmer angemeldet.

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Verkehrsbeeinträchtigungen

Die Anreise der Demonstrierenden zog erhebliche Beeinträchtigungen im Straßenverkehr nach sich. Vor allem im Bereich der Floridsdorfer Brücke sowie entlang der Arbeiterstrandbadstraße mussten Autofahrer mit deutlichen Verzögerungen rechnen.

Die angemeldete Kundgebung stand unter Begleitung eines umfangreichen Polizeiaufgebots.

Beamte der Einsatzeinheit sicherten die Veranstaltung mit mehreren tausend Anwesenden ab.