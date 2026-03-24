Iran-Konflikt: Kriegseintritt für 2 Länder nur noch Frage der Zeit

Der Konflikt weitet sich aus: Zwei Golfstaaten vollziehen eine folgenreiche Kehrtwende – mit Konsequenzen, die den gesamten Nahen Osten betreffen könnten.

Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate haben einem Bericht des „Wall Street Journal“ zufolge erste konkrete Schritte unternommen, um sich aktiv in den Iran-Krieg einzuschalten. Der Krieg hatte am 28. Februar 2026 mit überraschenden Luftangriffen der USA und Israels auf mehrere Stätten und Städte im Iran begonnen. Der Schritt birgt das Potenzial einer weiteren Eskalation des ohnehin angespannten Konflikts. Seit Montag scheint der Krieg in eine neue Phase einzutreten: Verhandlungen und die Möglichkeit eines Waffenstillstands rücken plötzlich in den Vordergrund – während die gegenseitigen Bombardierungen unvermindert anhalten und die angeblichen diplomatischen Fortschritte kaum widerspiegeln.

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Saudische Kehrtwende

Wie das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, habe Saudi-Arabien dem US-Militär Zugang zur King-Fahd-Luftwaffenbasis gewährt. Ein Kriegseintritt sei daher „nur eine Frage der Zeit“, mutmaßt das Blatt. Dies käme einer deutlichen Kehrtwende gleich: Zu Beginn des Konflikts hatte Riad noch ausdrücklich erklärt, seine Stützpunkte würden nicht für Angriffe auf den langjährigen Rivalen Iran zur Verfügung stehen.

Dieser Versuch der Zurückhaltung sei gescheitert, als der Iran begann, bedeutende saudische Energieanlagen sowie die Hauptstadt Riad anzugreifen, heißt es in dem Bericht weiter. Saudi-Außenminister Faisal bin Farhan ließ daraufhin unmissverständlich aufhorchen: Die Geduld seines Landes sei nicht unbegrenzt, und die Annahme, die Golfstaaten würden nicht reagieren, sei „ein Irrtum“.

VAE greifen ein

Dem Bericht zufolge haben auch die Vereinigten Arabischen Emirate bereits gehandelt – und zwar auf wirtschaftlicher Ebene: Informierte Kreise berichteten der Zeitung, dass die VAE iranische Finanznetzwerke und -vermögen ins Visier genommen und damit wesentliche Unterstützungsquellen Teherans geschwächt hätten. Konkret sollen ein im iranischen Besitz befindliches Krankenhaus sowie ein Klub geschlossen worden sein. Das US-Militär äußerte sich bislang nicht dazu, ob es von Ländern der Region Unterstützung erhalte.

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Unterdessen signalisiert der Iran, seine militärischen Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft zu haben. „Der Feind soll wissen, dass neue Überraschungen auf dem Weg sind“, erklärte ein religiöser Vertreter der Revolutionsgarden in Richtung Israel und USA. Man werde sich niemals ergeben.