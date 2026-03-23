Irankrieg sorgt für Börsen-Beben: Gold stürzt dramatisch ab

Der Iran-Konflikt erschüttert die Finanzmärkte – und bricht dabei mit einem Muster, das Anleger seit Jahrzehnten als sicher galt.

Zum Wochenauftakt gerieten sowohl Gold als auch Silber unter erheblichen Verkaufsdruck. Der Preis für eine Feinunze Gold – das entspricht rund 31,1 Gramm – lag am Montagmorgen nur noch knapp über der Marke von 4.100 Dollar. Gegenüber dem Freitagabend entspricht das einem Rückgang von mehr als acht Prozent.

Seit dem Beginn der amerikanisch-israelischen Militäroperationen gegen den Iran hat das Edelmetall mehr als ein Fünftel seines Wertes verloren – zu Kriegsbeginn hatte der Preis noch fast 5.420 Dollar erreicht. Wie das Portal 20min.ch berichtet, erfüllt Gold im Zuge des aktuellen Iran-Konflikts seine traditionelle Rolle als Krisenabsicherung nicht – ein Verhalten, das sich von früheren geopolitischen Spannungen deutlich unterscheidet.

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Globale Märkte

Die Furcht vor einer weiteren Eskalation des Konflikts belastet auch die Aktienmärkte weltweit. In Japan verlor der Leitindex Nikkei 225 nach der Feiertagspause vom Freitag zeitweise rund fünf Prozent. Ähnlich stark unter Druck geriet der südkoreanische Kospi.

In Hongkong büßte der Hang Seng Index etwa 2,8 Prozent ein, während der CSI-300-Index, der die bedeutendsten Aktien des chinesischen Festlands zusammenfasst, zeitweise um 1,4 Prozent nachgab. Auch in der Schweiz zeigt sich die Stimmung eingetrübt: Der Swiss Market Index notierte vor Handelsbeginn rund 1,5 Prozent im Minus.

Gemessen an seinem Höchststand vom 27. Februar hat der SMI inzwischen rund zwölf Prozent an Wert verloren.

Mit Spannung wird auf den Börsenstart in Wien und Frankfurt am Main geblickt.

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