Fünf Tage Aufschub: Trump stoppt Angriff auf Irans Energieanlagen

Fünf Tage, die alles entscheiden könnten: Zwischen Washington und Teheran läuft eine diplomatische Uhr – mit militärischem Hintergrund.

Hintergrund der aktuellen Eskalation ist die Blockade der Straße von Hormus durch den Iran. US-Präsident Trump hatte daraufhin ein 48-Stunden-Ultimatum gestellt, die strategisch wichtige Meerenge wieder freizugeben – andernfalls drohte er mit Angriffen auf iranische Kraftwerke.

Donald Trump hat am Montag erklärt, dass die Vereinigten Staaten in den vergangenen zwei Tagen konstruktive Gespräche mit dem Iran geführt hätten. „Ich freue mich, berichten zu können, dass die Vereinigten Staaten von Amerika und der Iran in den letzten zwei Tagen sehr gute und produktive Gespräche über eine vollständige Beilegung unserer Feindseligkeiten im Nahen Osten geführt haben“, schrieb der US-Präsident auf seiner Plattform Truth Social.

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Militärschläge ausgesetzt

Zugleich kündigte Trump an, das Pentagon angewiesen zu haben, vorgesehene Militärschläge gegen iranische Kraftwerke und Energieinfrastruktur vorerst zurückzustellen. „Ich habe das Verteidigungsministerium angewiesen, alle Militärschläge gegen iranische Kraftwerke und Energieinfrastruktur für einen Zeitraum von fünf Tagen auszusetzen – abhängig vom Erfolg der laufenden Treffen und Gespräche“, so Trump wörtlich.

Die Aussetzung steht damit ausdrücklich unter dem Vorbehalt weiterer diplomatischer Fortschritte.