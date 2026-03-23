Hausbrand: Mann stirbt in den Flammen

Ein Montagmorgen im Burgenland endet tragisch: Ein Hausbrand fordert ein Menschenleben – die Ursache ist noch ungeklärt.

Ort des Geschehens

Bei einem Hausbrand in Mogersdorf im Burgenland ist am Montagvormittag ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Landespolizeidirektion mitteilte, handelt es sich beim Todesopfer um den Bewohner des betroffenen Hauses. Die Feuerwehr wurde gegen 9.00 Uhr alarmiert und traf den Mann beim Eintreffen am Einsatzort leblos im Gebäude an.

Jede Rettungsmaßnahme kam zu spät, so ein Polizeisprecher. Ein Arzt wurde hinzugezogen, um die genauen Todesumstände zu ermitteln. Zur Brandursache liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Mehr zum ThemaMädchen-Trio legte zwanzig Brände mit Nagellackentferner – ein Toter⇢

Großer Löscheinsatz

An den Löscharbeiten beteiligten sich die Feuerwehren aus Eltendorf, Heiligenkreuz, Jennersdorf, Königsdorf-Ort, Maria Bild, Mogersdorf-Berg, Mogersdorf-Ort, Rax-Ort und Wallendorf. Zusätzlich wurden Drohneneinheiten der Feuerwehr Pinkafeld sowie der Polizei eingesetzt. Insgesamt standen 80 Einsatzkräfte im Einsatz.

Zwei von ihnen zogen sich dabei leichte Verletzungen zu und wurden noch vor Ort vom Roten Kreuz behandelt, wie die Feuerwehr berichtete. Ein Feuerwehrmann erlitt Schnittverletzungen durch Glassplitter und eine Feuerwehrfrau hatte eine leichte Rauchgasvergiftung.

Den Einsatzkräften gelang es lediglich, zwei Hunde aus dem Gebäude zu retten. „Um 11.33 Uhr konnte ‚Brand aus‘ gegeben werden“, sagte Feuerwehrkommandant Christian Schwartz. Zwei Feuerwehren verblieben anschließend für Nachlöscharbeiten vor Ort.