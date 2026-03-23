Ende von eAMS: Nur noch wenig Zeit für den Umstieg auf MeinAMS!

Das AMS zieht die Reißleine: Wer jetzt nicht handelt, bekommt Post statt digitale Nachrichten.

Das Arbeitsmarktservice beendet den gleichzeitigen Betrieb von eAMS-Konto und der neuen Plattform MeinAMS. Bis zum 10. April besteht noch die Möglichkeit, von der bisherigen Lösung auf MeinAMS zu wechseln. Wer diesen Schritt bis dahin nicht vollzogen hat, wird automatisch darüber informiert, dass das AMS künftig auf dem Postweg mit ihm kommuniziert – solange, bis eine Neuregistrierung erfolgt. Über 440.000 Personen haben den Wechsel bereits vorgenommen, ein Drittel davon über die ID Austria. Im Jahr 2024 nutzten über 629.000 Personen das eAMS-Konto – damit haben rund 70 Prozent bereits auf die neue Plattform gewechselt.

Digitale Services gebündelt

MeinAMS bündelt sämtliche digitalen Services des Arbeitsmarktservice auf einer einzigen Plattform. Arbeitskräfte können dort unter anderem ihre Arbeitslosenmeldung digital einreichen, Arbeitslosengeld oder Förderungen beantragen, Termine koordinieren sowie Bewerbungsunterlagen verwalten. Wer bereits über ein bestehendes eAMS-Konto verfügt, muss sich nicht neu registrieren, sondern kann direkt auf MeinAMS umsteigen.

Für Personen, die sich erstmals anmelden müssen, stehen zwei Wege offen: Das AMS empfiehlt die Registrierung über die digitale Identitätslösung ID Austria. Wer noch keine ID Austria besitzt, kann alternativ eine gültige E-Mail-Adresse in Kombination mit einem selbst gewählten Passwort verwenden. Bei dieser Variante ist jedoch Geduld gefragt – der Prozess kann laut AMS mehrere Tage in Anspruch nehmen, da zur Identitätsbestätigung ein RSA-Brief auf dem Postweg zugestellt wird.

Umstellung weitgehend reibungslos

Bei der überwiegenden Mehrheit der Nutzerinnen und Nutzer verlief die Umstellung nach Angaben des AMS „reibungslos“. In rund 14.000 Fällen kam es dennoch zu Komplikationen, weil fehlende durchgängige digitale Identitäten dazu führten, dass Namen in verschiedenen Registern unterschiedlich erfasst waren. Diese Fälle wurden größtenteils über die Servicelines per Telefon oder E-Mail geklärt.

Insgesamt ist die Zahl der Hilfsanfragen in den Servicelines deutlich gesunken. „Das ist ein Zeichen, dass Kund_innen unsere neue Plattform gut annehmen. Wir sind jetzt im Normalbetrieb angekommen“, erklärte AMS-Chef Johannes Kopf.