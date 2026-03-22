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Untersuchung

In Zelle verbarrikadiert: Häftling stirbt durch selbst gelegtes Feuer

In Zelle verbarrikadiert: Häftling stirbt durch selbst gelegtes Feuer
FOTO: iStock/Elmar Gubisch
1 Min. Lesezeit |

In der Justizanstalt Eisenstadt endet eine Nacht mit einem Todesfall – die Umstände sind erschreckend und die Ermittlungen laufen.

In der Justizanstalt Eisenstadt ist in der Nacht auf Sonntag ein Häftling bei einem Brand ums Leben gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann seine Zellentür mit Mobiliar blockiert und anschließend selbst Feuer gelegt haben.

Ministerium bestätigt

Das Justizministerium bestätigte gegenüber ORF Burgenland, dass nach derzeitigem Erkenntnisstand der Häftling den Brand selbst verursacht habe. Obwohl Gefängnispersonal, Feuerwehr und ein Notarzt rasch vor Ort waren, konnte dem Mann nicht mehr geholfen werden. Andere Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.

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Ermittlungen eingeleitet

Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet, um den genauen Hergang des Geschehens aufzuklären. Parallel dazu läuft auch eine interne Untersuchung.

Den Bediensteten der Justizanstalt wurde psychologische Betreuung angeboten, wie das Justizministerium mitteilte.

KO KOSMO-Redaktion
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