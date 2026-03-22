Wegen Nora verpasst niemand mehr die Wetterprognose

Blond, dann brünett – und plötzlich sprechen alle über sie. Nora Sahinpasic polarisiert, fasziniert und wird mit einer Legende verglichen.

Seit ihrem ersten Auftritt vor der Kamera sorgt Nora Sahinpasic für Gesprächsstoff. Die 24-jährige Wettermoderatorin des bosnischen Fernsehsenders OBN hat in kürzester Zeit eine beachtliche Fangemeinde gewonnen – und das nicht nur wegen ihrer professionellen Auftritte. Viele Zuseher ziehen Vergleiche zu niemand Geringerem als Adriana Lima, einem der bekanntesten Supermodels der Welt.

Nora selbst nimmt das mit einem Lächeln: „Ich muss zugeben, dass es immer schön ist, das zu hören. Ich verfolge sie schon seit meiner Kindheit und halte sie für eine der schönsten Frauen der Welt – es ist also wirklich ein besonderes Gefühl, wenn man mit ihr verglichen wird.“

Familiäre Wurzeln

Dass Nora beim Fernsehen gelandet ist, kommt nicht von ungefähr. Ihr Vater Mimo Sahinpasic ist seit Jahren als Journalist bei OBN tätig, ihre Mutter Dajana war ebenfalls Teil des Senders und moderierte dort die Lottoshow. Journalismus liegt der Familie gewissermaßen im Blut.

Parallel zu ihrer Arbeit vor der Kamera studiert Nora Rechtswissenschaften – und die Vergleiche mit dem brasilianischen Supermodel wurden noch häufiger, nachdem sie ihr langjähriges blondes Haar in einen dunkleren Ton gefärbt hatte.

Gegenüber dem kroatischen Portal Net.hr sprach Nora offen über ihre Anfänge und darüber, wie prägend die frühen Erfahrungen vor der Kamera für sie waren. „Das Interesse am Fernsehen bestand schon seit der Kindheit, aber richtig ernst wurde es unmittelbar vor dem ersten Studienjahr. Ehrlich gesagt war es ein großer Schock – ich war damals noch ein Kind. Aber genau diese Erfahrung hat mich schnell erwachsen werden lassen, und ich glaube, dass mich dieser Moment sehr geprägt hat, beruflich wie persönlich.“

Elterlicher Rückhalt

Stolz sind auch ihre Eltern – wenngleich ihr Herz beim Studium hängt, wie Nora mit einem Augenzwinkern verrät. „Natürlich sind sie stolz, aber ich muss zugeben, dass sie der Juristischen Fakultät noch mehr die Daumen drücken.“ Was die Sendungen und die Wettermoderation betrifft, seien die Eltern stets ehrlich: „Sie sagen mir, wenn etwas gut war, aber auch, wenn noch Luft nach oben ist. Das bedeutet mir sehr viel, weil dieser Rat von Menschen mit echter Erfahrung kommt.“

Wohin der Weg sie letztlich führen wird, lässt Nora bewusst offen. „Im Moment konzentriere ich mich auf den Studienabschluss und auf meine Arbeit. Ich bin für alle Möglichkeiten offen. Sowohl das Recht als auch das Fernsehen sind Bereiche, die mich faszinieren – also werden wir sehen, wohin mich das Leben noch bringt.“