Wollten ihre Kleidung: Jugendliche von Teenie-Gang mit Schlagring attackiert

Eine U-Bahn-Fahrt in Wien endet mit Messern, Schlagring und Pfefferspray – fünf Jugendliche wurden festgenommen.

Nahe der U-Bahn-Station Wien-Praterstern wurden am Samstagabend zwei Jugendliche von einer vierköpfigen Gruppe angesprochen. Nachdem alle Beteiligten gemeinsam in einen U-Bahn-Waggon gestiegen waren, eskalierte die Situation kurz vor der Station Wien-Hauptbahnhof: Gegen 19.07 Uhr zückten die vier Jugendlichen ein Messer, einen Schlagring, einen Schlagstock sowie Pfefferspray und verlangten von den beiden anderen die Herausgabe ihrer Kleidung.

Eskalation im Waggon

Die zwei 15-Jährigen flohen daraufhin aus dem Waggon. Auf dem Bahnsteig der U1 wurde einer von ihnen zu Boden gebracht, mit einem Schlagring traktiert und soll zusätzlich mit einer Glasflasche am Kopf getroffen worden sein. Sein gleichaltriger Begleiter lief weg, um Verstärkung zu holen – was zu einer erneuten körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Gruppen führte.

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Nachdem sich die Jugendlichen zunächst getrennt hatten, trafen sie auf dem S-Bahn-Bahnsteig erneut aufeinander, wo es zu einem weiteren Raufhandel kam. Die Polizei konnte schließlich alle Beteiligten anhalten und bei einem von ihnen einen Schlagring sicherstellen.

Festnahmen & Anzeigen

Festgenommen wurden zwei 14-Jährige und zwei 15-Jährige slowakischer Staatsangehörigkeit. Einer der 14-Jährigen wies eine Schnittverletzung am Unterarm auf, die ihm laut Ermittlungen von einem 15-jährigen Syrer zugefügt worden sein soll. Auch dieser wurde festgenommen.

Alle übrigen Beteiligten wurden angezeigt.