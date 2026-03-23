Kroatien 2026: Reisewarnung, Preisschock, neue Flüge – was ist jetzt wirklich wahr?

Kaum ein Reiseziel sorgt in diesem Frühjahr für so viel Diskussionsstoff wie Kroatien. Serbien hat eine offizielle Reisewarnung ausgegeben, die Preise sind um 50 Prozent gestiegen, Frühbucher zögern – und gleichzeitig baut Croatia Airlines neue Direktverbindungen aus. Was stimmt jetzt wirklich? KOSMO hat alle Signale für euch gecheckt.

Das Stimmungsbild ist widersprüchlich wie selten. Auf der einen Seite warnt Belgrad, die Buchungen gehen zurück, und Adria-Immobilien können nicht mehr verkauft werden. Auf der anderen Seite werden neue Flugrouten eröffnet, Slowenien plant eine Autobahn direkt ans Meer, und die Zahl der österreichischen Urlauber in Kroatien bleibt mit 2,7 Millionen Übernachtungen im ersten Halbjahr 2025 bemerkenswert stabil. Die Wahrheit liegt – wie öfter – in der Mitte.

Preise: +50 Prozent in drei Jahren – und es geht weiter

Wer zuletzt vor drei Jahren in Kroatien war, wird sich wundern. Denn laut aktuellen Zahlen sind die Tourismuspreise seit 2022 um rund 50 Prozent gestiegen. Ein Abendessen für zwei kostet in Split oder Dubrovnik heute locker 80 bis 120 Euro, Strandliegen werden stundenweise verrechnet, und ein Appartement an der Adria ist im Juli schnell dreimal so teuer wie ein ähnliches in Griechenland oder der Türkei.

Außerdem spürt auch der Immobilienmarkt die Übersättigung: Die Zahl der Ferienwohnungs-Verkäufe sank im ersten Halbjahr 2025 um 15 Prozent. Zudem greift seit Januar 2025 eine neue Steuer für Zweitwohnsitze, die Villen an der Küste zusätzlich belastet. Viele Objekte stehen jahrelang im Angebot – obwohl die Preise bereits gesenkt wurden.

Kroatien-Preise 2026 in Zahlen

+50% Preissteigerung in der Tourismusindustrie seit 2022

+3–4% weiterer Anstieg für 2026 prognostiziert

–2.500 bis 7.000 Euro pro Quadratmeter für Adria-Immobilien

–15% weniger Immobilientransaktionen (H1 2025 vs. H1 2024)

Politik: Serbiens Warnung und das Widerspruchs-Paradox

Am 16. März 2026 stufte Serbien Kroatien auf Orange-Stufe hoch – die zweithöchste Risikokategorie. Bürgerinnen und Bürgern empfahl das Außenministerium in Belgrad, nur bei absoluter Notwendigkeit einzureisen. Besonders Sportmannschaften und Gruppenreisen sollten vorsichtig sein.

Allerdings folgte zwei Tage später eine überraschende Meldung: Air Serbia baut ihr Flugangebot nach Kroatien auf 38 wöchentliche Flüge aus – darunter eine neue Route zur Adriainsel Brač. Die serbische Oppositionspolitikerin Valentina Reković brachte den Widerspruch auf den Punkt: „Entweder ist die Reisewarnung reine Propaganda – oder wir haben ein ernstes Problem mit unseren Institutionen.“

Dennoch wies Kroatiens Tourismusminister Tonci Glavina die Warnung zurück. Schließlich sei die Zahl serbischer Gäste in den vergangenen drei Jahren stetig gestiegen. Rund 20.000 serbische Staatsbürger arbeiten saisonal in der kroatischen Tourismuswirtschaft.

Buchungen: Frühbucher zögern – aber der Markt bricht nicht ein

Der globale Reisemarkt steht 2026 unter mehrfachem Druck: Der Nahost-Konflikt verändert Reiseentscheidungen, und die Inflation belastet die Budgets vieler Familien. Daher zögern Frühbucher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz länger als in Vorjahren.

Trotzdem sieht Kroatiens Tourismusminister kein grundsätzliches Problem. Denn 80 Prozent der Touristen kommen aus Europa – und weil viele Reisende Fernziele meiden, bleibt Kroatien eine attraktive Wahl. Wer heuer an die Adria will, sollte allerdings früh buchen und flexibel bleiben.

Die guten Nachrichten: Neue Verbindungen, bessere Erreichbarkeit

Nicht alles ist Krisenstimmung. Ab dem 4. Mai 2026 fliegt Croatia Airlines erstmals direkt von Stuttgart nach Dubrovnik – montags und freitags, bis Ende Oktober. Tickets gibt es ab 129 Euro. Damit entfällt für Reisende aus dem deutschsprachigen Süden der Umweg über Wien oder Frankfurt.

Darüber hinaus soll die Adria langfristig noch besser erreichbar werden: Slowenien hat eine Machbarkeitsstudie für eine neue Autobahn zwischen Postojna und Jelsane vorgestellt – 37 Kilometer, 20 Tunnel, direkter Anschluss an die kroatische A7. Obwohl der Baubeginn frühestens 2030 kommt, ist die Richtung klar.

Was bedeutet das für den Urlaub 2026? Die wichtigsten Tipps

Österreicher zählen zu den treuesten Kroatien-Urlaubern – deshalb lohnt es sich, die Fakten zu kennen. Hier sind die fünf wichtigsten Punkte:

Früh buchen lohnt sich: Wer bis Ende April bucht, spart 20 bis 30 Prozent. Wer wartet, zahlt mehr. Nebensaison bevorzugen: Juni und September sind günstiger als Juli und August – und oft angenehmer. Private Apartments statt Hotels: Diese Option ist bis zu 40 Prozent günstiger, außerdem oft geräumiger. Die Reisewarnung nicht überbewerten: Sie richtet sich an serbische Staatsbürger und hat politische Hintergründe. Österreicher sind davon nicht betroffen. EU-Vorteile nutzen: Keine Grenzkontrollen, Roaming wie in Österreich, Personalausweis reicht.

Kroatien ist 2026 teurer und politisch turbulenter als früher. Dennoch bleibt es eines der schönsten Reiseziele Europas. Wer jetzt plant und clever bucht, kann noch sparen – weil die Nachfrage zwar zögert, aber nicht einbricht.