Für die einen ist Kroatien die zweite Heimat — für die anderen das Sehnsuchtsziel am Mittelmeer. Millionen Menschen aus Österreich fahren jeden Sommer an die Adria, manche seit Jahrzehnten, manche zum ersten Mal. 2026 fragt man sich überall dasselbe: Ist Kroatien noch leistbar? Was hat sich verändert?

Wir haben die Antworten — ehrlich und ohne Beschönigung.

Österreich ist Nummer 4 in Kroatien — und das mit Abstand

Wer nach Kroatien fährt, ist in guter Gesellschaft. Im ersten Halbjahr 2025 verzeichneten österreichische Touristen 2,7 Millionen Übernachtungen in Kroatien — ein Plus von 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit gehören Österreicher zur Top 4 der wichtigsten Herkunftsmärkte Kroatiens.

Das zeigt: Die Verbindung zwischen Österreich und Kroatien ist tief verwurzelt — kulturell, familiär und touristisch.

Sind die Preise wirklich so gestiegen?

Ja — und die Zahlen sind eindeutig. In den letzten drei Jahren sind die Tourismuspreise in Kroatien um rund 50 Prozent gestiegen, während in anderen Mittelmeerländern nur ein Anstieg von 15 bis 20 Prozent zu verzeichnen war. Dadurch ist Kroatien inzwischen teurer als Griechenland und Spanien — zwei Länder, die ebenfalls Meer, Sonne und Kultur bieten.

Kroatiens Tourismusminister räumte ein, dass Preissenkungen notwendig sein könnten, um die hohen Besucherzahlen aufrechtzuerhalten. Passiert ist das bisher kaum. Seit Jänner 2026 berichten Reisende in Foren, dass die Preise weiter steigen — besonders in Städten wie Zadar.

Mehr zum ThemaAlle Infos zur neuen Zugverbindung Wien–Belgrad 2026: Preis, Fahrplan & Starttermin⇢

Kroatien Urlaub 2026: Preise im Überblick

Zahlen, die du vor der Buchung kennen solltest:

Kategorie Preis (Hochsaison) Unterkunft für 2 Personen / Nacht (Durchschnitt) 80–105 € Dubrovnik, Split Altstadt 200–500 € / Nacht Plitvicer Seen (günstigste Apartments) ab 48 € / Nacht Kvarner Bucht (Baska, Malinska) ab 60 € / Nacht Restaurantbesuch für 2 (inkl. Getränke) 40–70 € Eiskugel 2–2,50 € Strandliege ab 10 € / Tag Nationalpark Plitvicer Seen (Eintritt Sommer) bis zu 40 € Nationalpark Krka ca. 20–30 €

Zum Vergleich mit Wien: Lebensmittel im Supermarkt sind in Kroatien günstiger als in Österreich, Restaurantpreise bewegen sich jedoch auf ähnlichem oder teils höherem Niveau. Transport und Freizeitaktivitäten sind deutlich erschwinglicher.

Grenze: So reist du 2026 ein

Für Österreicher ist die Einreise nach Kroatien unkompliziert — aber es gibt Dinge zu beachten.

Kein Grenzproblem: Kroatien ist seit Jänner 2023 vollständig im Schengen-Raum. Das bedeutet: keine Passkontrollen an den Landgrenzen für EU-Bürger. Personalausweis reicht vollkommen.

Die gängigsten Routen von Wien:

Wien → Graz → Spielfeld/Sentilj (Slowenien) → Rijeka → Dalmatien: ca. 5–7 Stunden je nach Ziel

Wien → Graz → Maribor → Zagreb: ca. 4 Stunden bis Zagreb

Wichtig an der Grenze Kroatien–Bosnien:

Wer zur Peljsac-Halbinsel oder nach Dubrovnik fährt, passiert dank der neuen Peljsac-Brücke (seit 2022) keine bosnische Grenze mehr. Früher war das ein lästiger Stopp — heute fährt man direkt durch.

Haustiere mitnehmen: Hunde und Katzen dürfen mit — mit gültigem EU-Heimtierausweis und aktuellem Tollwutimpfschutz. Kein Tierarztbesuch an der Grenze nötig, wenn alles stimmt.

Tanken in Kroatien: Günstiger als in Wien

Eine echte Ersparnis für alle, die mit dem Auto fahren: Tanken ist in Kroatien vergleichsweise günstig — die kroatische Regierung reguliert die Kraftstoffpreise. Wer auf der Fahrt durch Kroatien tankt, spart gegenüber Wien spürbar.

Praktische Tipps:

Tanke vor dem Eintritt in touristische Küstenorte — dort sind die Preise manchmal höher

An Autobahntankstellen zahlt man generell etwas mehr als abseits

Bezahlen mit Karte funktioniert überall problemlos

Kroatische Währung ist seit 2023 der Euro — kein Wechsel nötig

Roaming: Einfach surfen wie zuhause

Das ist eine der besten Neuigkeiten für Kroatien-Urlauber: Kroatien ist EU-Mitglied, daher gilt das Prinzip ‚Roam like at Home‘ — ihr zahlt für Telefonieren, SMS und Daten in Kroatien dieselben Preise wie in Österreich.

Was das konkret bedeutet:

Ihr telefoniert, schreibt und surft mit eurem österreichischen Tarif — ohne Aufpreis

Inkludierte Minuten und SMS werden ganz normal abgezogen

Datenvolumen: Es gibt ein EU-weit geregeltes ‚Fair Use‘-Limit — wer sehr viel Daten verbraucht, sollte bei seinem Anbieter (A1, Magenta, Drei) vorab nachfragen

Eine Falle gibt es doch:

Wer sich in Kroatien in Grenznähe zu Bosnien oder Serbien aufhält, sollte aufpassen — das Handy kann sich unbemerkt in ein Nicht-EU-Netz einbuchen, was teuer werden kann. Zur Sicherheit die manuelle Netzwahl aktivieren.

Mehr zum ThemaAlle Infos zur neuen Zugverbindung Wien–Belgrad 2026: Preis, Fahrplan & Starttermin⇢

Die besten Regionen 2026 — Preis-Leistung im Check

Empfehlenswert für Preisbewusste:

Istrien (Porec, Medulin, Umag) — beliebt bei Österreichern, gute Infrastruktur, viele Campingplätze, Apartments ab 60 €. Istrien dominiert mit fast einem Drittel aller Übernachtungen in Kroatien.

Plitvicer Seen — mit Durchschnittspreisen für Unterkünfte ab 48 € pro Nacht eine der günstigsten Regionen Kroatiens — aber Eintritt im Sommer bis zu 40 €. Früh buchen und außerhalb der Hochsaison besuchen.

Kvarner Bucht (Baska, Opatija, Krk) — ruhiger, familienfreundlicher, etwas günstiger als Dalmatien. Perfekt für Österreicher, die kein 8-Stunden-Fahrt-Abenteuer wollen.

Sibenik und Norddalmatien — weniger bekannt als Split, deutlich günstiger, mit eigenem UNESCO-Altstadtcharme.

Teuer, aber spektakulär:

Dubrovnik — unverändert das teuerste Ziel. Wer geht, sollte früh buchen, außerhalb der Altstadt übernachten und die Seilbahn sowie Stadtmauern bereits online buchen.

Hvar und Split — Topziele, Toppreise. Frühbucher und Nebensaison-Reisende profitieren am meisten.

8 Tipps, die wirklich Geld sparen

Frühbuchen bis Ende März — Ersparnis von 20–30 % gegenüber Spontanbuchung Juni oder September statt August — deutlich ruhiger, 15–25 % günstiger, Wasser noch immer warm Private Apartments statt Hotels — günstiger, oft mit Küche (Kochen spart bei Gastronomiepreisen enorm) Auf lokalen Märkten einkaufen — frisch, günstig, authentisch Nationalparks früh morgens besuchen — weniger Gedränge, günstigere Eintrittspreise in der Vorsaison Parkgebühren beachten — in touristischen Orten wie Dubrovnik oder Hvar sind Parken und Fähren in die Preisplanung einzurechnen Mautkosten einplanen — Kroatische Autobahnen sind mautpflichtig, ca. 15–25 € für die gesamte Strecke Wien–Split

Lohnt sich Kroatien 2026?

Kroatien ist kein Schnäppchen mehr. Aber es ist noch immer eines der schönsten Reiseziele Europas — und für alle, die von Wien aus fahren, bleibt es das, was es immer war: nah, vertraut und unvergleichlich.

Wer mit richtiger Planung reist — frühzeitig bucht, die Nebensaison wählt und abseits der Touristenhochburgen schaut — findet noch immer ein Kroatien, das jeden Cent wert ist. Die Inseln, das türkisblaue Meer, die Nationalparks, die Küche: Das hat sich nicht verändert.

Nur der Preis für eine Strandliege schon.