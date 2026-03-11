Inter plant Verkauf – Stankovic wartet auf seine Chance

Hakan Calhanoglu und Inter Mailand – eine Liaison unter Druck. Ein Abgang im Sommer rückt näher, ein Nachfolger steht bereits bereit.

Die Zukunft von Hakan Calhanoglu bei Inter Mailand ist ungewiss: Zwischen dem Klub und dem türkischen Mittelfeldstar liegen die Vorstellungen über eine Vertragsverlängerung noch weit auseinander. Zuletzt wurde der 31-Jährige mit einem Wechsel zu Galatasaray Istanbul in Verbindung gebracht.

Möglicher Abgang

Wie das Portal Het Laatste Nieuws berichtet, erwägt Inter die Aktivierung der Ausstiegsklausel in Höhe von 23 Millionen Euro. Da Calhanoglus Vertrag im Sommer 2027 ausläuft, könnte der Verein noch in diesem Sommer einen Verkauf anstreben – um zumindest eine Ablöse zu erzielen.

Als möglicher Nachfolger gilt Aleksandar Stankovic, der bei Trainer Kristijan Kivu hoch im Kurs steht.