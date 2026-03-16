Reisewarnung: Serbien stuft Kroatien als Risikoland ein

Serbien warnt vor Reisen nach Kroatien – Zagreb hält dagegen. Ein Nachbarschaftsstreit mit internationaler Dimension.

Serbien hat eine offizielle Reisewarnung für Kroatien ausgesprochen und das Nachbarland in die zweithöchste von vier Risikostufen eingeordnet – die sogenannte Warnstufe Orange. Grundlage der Empfehlung sind erhöhte Sicherheitsbedenken, aufgrund derer von Reisen in das Land abgeraten wird. Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, in ihrer Kommunikation Vorsicht zu üben sowie auf die eigene Sicherheit und ihr Eigentum zu achten.

Öffentliche Veranstaltungen und Orte, an denen mit Provokationen zu rechnen sei, sollten gemieden werden. Als besonders risikoreich gelten dabei organisierte Gruppenreisen – namentlich jene von Sportmannschaften, denen ein erhöhtes Sicherheitsrisiko attestiert wird.

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Kroatiens Gegendarstellung

Kroatiens Tourismusminister Tonci Galvina weist die Einschätzung Belgrads entschieden zurück. Im Gespräch mit dem öffentlich-rechtlichen Sender Hrvatska Radiotelevizija verwies er darauf, dass die Zahl der Übernachtungen serbischer Gäste in Kroatien in den vergangenen drei Jahren kontinuierlich gestiegen sei. Darüber hinaus seien rund 20.000 serbische Staatsbürger in der kroatischen Tourismusbranche beschäftigt.

Galvina zeigte sich überzeugt, dass die Reisewarnung aus Belgrad keine nennenswerten praktischen Auswirkungen haben werde. Er brachte einen möglichen Zusammenhang mit der Lage im Nahen Osten ins Spiel, betonte jedoch, dass diese Entwicklungen keinen Einfluss auf die Sicherheitssituation in Kroatien hätten. „Kroatien gehört zu den sichersten Ländern Europas“, sagte der Minister.

Westliche Warnungen

Bereits Mitte Jänner hatten auch Großbritannien und die Schweiz Reisewarnungen für Kroatien herausgegeben. Als Begründung wurden erhöhte Sicherheitsrisiken angeführt, darunter eine abstrakte Terrorgefahr sowie gestiegene Kleinkriminalität. Reisende wurden aufgefordert, in größeren Städten und an touristisch stark frequentierten Orten besondere Wachsamkeit walten zu lassen.