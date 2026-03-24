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Wildunfall

Mysteriöses Tier auf A1 überfahren – Experten rätseln über Wolf

Mysteriöses Tier auf A1 überfahren – Experten rätseln über Wolf
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Auf der A1 bei St. Pölten wurde ein Tier überfahren – und nun rätseln Experten über seine Identität.

In der Nacht von Montag auf Dienstag ereignete sich auf der A1 (Westautobahn) im Bereich St. Pölten ein tödlicher Wildunfall. Ein Tier, bei dem es sich mutmaßlich um einen Wolf handelt, wurde von einem Fahrzeug erfasst und getötet. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden, am Auto entstand allerdings Sachschaden.

Wie Polizeisprecher Johann Baumschlager gegenüber „ORF NÖ“ bestätigte: „Das Tier hatte gegen 23.15 Uhr die Richtungsfahrbahn Salzburg überquert und wurde vom Fahrzeug erfasst.“

Laufende Untersuchungen

Derzeit laufen die Untersuchungen des verendeten Tieres. Das Land Niederösterreich hat den veterinärfachlichen Dienst mit der Begutachtung betraut. Zusätzlich soll das Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien in die Analyse einbezogen werden.

Ziel der Untersuchungen ist eine abschließende Klärung des genauen Sachverhalts. Mit ersten Ergebnissen ist frühestens in zwei Wochen zu rechnen. Ob es sich bei dem Tier tatsächlich um einen Wolf gehandelt hat, bleibt bis dahin ungeklärt.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
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