Brandgefahr! VW holt weltweit rund 100.000 E-Autos zurück

Brandgefahr in der Hochvoltbatterie: Tausende Elektroautos von VW und Cupra sind von einem weltweiten Rückruf betroffen.

Das deutsche Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat einen weltweiten Rückruf von rund 95.000 Elektrofahrzeugen der Modellreihen ID und Cupra angeordnet. Insgesamt sind konzernweit knapp 100.000 Fahrzeuge betroffen. Grund ist eine mögliche Brandgefahr, die von fehlerhaften Modulen in der Hochvoltbatterie ausgeht.

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Brandgefahr & Rückruf

Neben dem Brandrisiko können die betroffenen Batteriemodule zu einem Reichweitenverlust sowie zum Aufleuchten einer gelben Kontrollleuchte führen. In der Rückrufdatenbank des KBA heißt es dazu: „Es besteht Brandgefahr.“ Als Lösung ist ein Software-Update vorgesehen, das den Defekt beheben soll.

Wie das Fachportal Kfz-Betrieb als erstes Medium berichtete, umfasst der Rückruf auf VW-Seite knapp 75.000 Fahrzeuge der Typen ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 und ID.BUZZ aus den Produktionsjahren 2023 und 2024. Hinzu kommen rund 19.500 Exemplare des Cupra Born, die zwischen 2022 und 2024 gebaut wurden.

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