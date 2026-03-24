Brandgefahr: IKEA nimmt dieses Produkt aus dem Verkauf!

Ein versteckter Fehler macht beliebte Ikea-Kerzen zur Gefahr – der Konzern zieht das Produkt jetzt aus dem Verkehr.

Ikea ruft derzeit die duftneutralen SMÖJTRÄD Lüsterkerzen in der Größe 25 Zentimeter aus dem Verkehr. Grund für den Rückruf ist ein Herstellungsfehler, der bei einem Teil der Produkte zur Folge hat, dass zusätzliche Dochte im Wachs eingebettet sind. Entzünden sich diese verborgenen Dochte, kann eine unerwartet große Flamme entstehen – mit entsprechendem Brand- und Verletzungsrisiko.

Betroffene Länder

Betroffen von der Rückrufaktion sind Kunden in elf Ländern: Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Deutschland, Island, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Schweden und der Schweiz. Wer die betreffenden Kerzen erworben hat, sollte sie umgehend aus dem Gebrauch nehmen und in einer beliebigen Ikea-Filiale abgeben. Das Unternehmen erstattet den Kaufpreis vollständig oder bietet Ersatz an – ein Kassenbon oder sonstiger Kaufbeleg ist dafür nicht notwendig.

Das schwedische Möbelhaus entschuldigt sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Für Fragen stehen die Website www.IKEA.at sowie die gebührenfreie Kundenhotline 0800/081 061 zur Verfügung. Ikea bittet Kundinnen und Kunden außerdem, die Rückrufmeldung aktiv weiterzugeben – insbesondere dann, wenn das betroffene Produkt an andere Personen weitergegeben, verliehen oder verkauft wurde.

Betroffene Artikel

Im Einzelnen betrifft der Rückruf folgende Artikel:

606-131-05, SMÖJTRÄD Lüsterkerzen, duftneutral, beige, 25 cm, 4 Stück

406-131-06, SMÖJTRÄD Lüsterkerzen, duftneutral, grün, 25 cm, 4 Stück

306-371-84, SMÖJTRÄD Lüsterkerzen, duftneutral, hellgrün, 25 cm, 4 Stück

006-371-85, SMÖJTRÄD Lüsterkerzen, duftneutral, hellrosa, 25 cm, 4 Stück