Rückruf wegen Verschluckungsgefahr: Küchengerät mit defektem Deckel!

Ein beliebtes Küchengerät aus dem Mediamarkt-Sortiment wird zum Sicherheitsfall – und das Risiko lauert ausgerechnet beim Trinken.

Ein alltägliches Küchengerät steht im Mittelpunkt einer aktuellen Produktwarnung: Die Imtron GmbH hat eine Sicherheitsmitteilung zum Smoothie Maker KSBL-TR 456224 der Mediamarkt-Eigenmarke Koenic herausgegeben. Im Fokus steht der schwarze Flaschendeckel des Geräts.

Unter bestimmten Umständen kann sich ein kleines Bauteil aus dem Deckel lösen und in die Flasche gelangen. Dieses Problem tritt dem Hersteller zufolge vor allem dann auf, wenn das Gerät wiederholt in der Geschirrspülmaschine gereinigt wurde. Die daraus resultierende Gefahr liegt darin, dass das betreffende Teil beim Trinken unbemerkt verschluckt werden könnte.

Betroffene Chargen

Von der Warnung erfasst sind mehrere Produktionschargen – allerdings ausschließlich Exemplare, die vor Februar 2026 erworben wurden. Geräte mit einem späteren Kaufdatum sind nach Angaben des Herstellers nicht betroffen. Als betroffene Chargennummern werden folgende angegeben: 7000015170, 7000015889, 7000016344, 7000016534, 7000017671, 7000017962, 7000019196, 7000019419 sowie 7000020595.

Die entsprechende Nummer ist auf der Unterseite des Geräts aufgedruckt; die sogenannte PO-Nummer findet sich auf dem Typenschild oder auf der Verpackung.

Kostenloser Ersatz

Wer ein betroffenes Gerät besitzt, wird vom Hersteller ausdrücklich dazu aufgefordert, den Flaschendeckel bis auf Weiteres nicht mehr zu benutzen. Für Rückfragen und zur Abwicklung des Austauschs steht der Kundendienst telefonisch unter 0800 – 006291 sowie per E-Mail an contact@imtron.eu zur Verfügung.

In einer Mitteilung heißt es dazu: „Da sich die Lieferung derzeit etwas verzögert, bitten wir Sie um Ihre Geduld und Ihr Verständnis. Sobald die verbesserten und sicheren Deckel bei uns eingetroffen sind, werden wir Ihnen pro Gerät zwei kostenlose Ersatzdeckel übersenden.“