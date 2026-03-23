Müller ruft Kinderspielzeug wegen Asbest-Verdacht zurück!

Ein beliebtes Kinderspielzeug aus dem Drogeriemarkt könnte einen gefährlichen Stoff enthalten – der Rückruf läuft bereits.

Die Drogeriekette Müller ruft gemeinsam mit dem Hersteller TRENDHAUS Handelsgesellschaft mbH ein Kinderspielzeug aus dem Verkehr. Betroffen ist der Artikel „Stretchy Sand-Karotte“, in dessen Sand möglicherweise Asbest enthalten ist. Das Produkt stellt damit eine potenzielle Gesundheitsgefahr für Kinder dar.

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Rückgabe & Erstattung

Verbraucher werden dazu aufgerufen, das Spielzeug ab sofort nicht mehr zu benutzen. Im Handel war es ab dem 16. Februar erhältlich, betroffen sind alle Chargen. Neben Müller vertrieb auch Ernsting’s Family den Artikel.

Müller erklärt: „Die Rückgabe des betroffenen Artikels ist in jeder unserer Filialen möglich. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet. Bitte leiten Sie die Rückrufinformation ggf. an andere Personen weiter.“