Gift in Babymilch: Kontaminierte Produkte monatelang verkauft

Kontaminierte Babymilch, schwer erkrankte Säuglinge – und monatelanges Schweigen. Ein Skandal, der Eltern und Behörden gleichermaßen erschüttert.

Babymilch, eines der strengst regulierten Lebensmittel überhaupt, war offenbar über Monate hinweg mit einem Giftstoff belastet – und gelangte dennoch ungehindert in den Handel. Wie der „Standard“ berichtet, gehen Stellen im Gesundheitsministerium davon aus, dass die betroffenen Produkte bereits ab Mitte 2025 in österreichischen Supermärkten erhältlich waren. Öffentlich bekannt wurde der Fall jedoch erst Anfang 2026. Das bedeutet: Mehr als ein halbes Jahr lang könnten Säuglinge kontaminierte Milch zu sich genommen haben, ohne dass Behörden oder Hersteller die Bevölkerung warnten.

Die gesundheitlichen Folgen für betroffene Familien sind gravierend. Mehrere Babys zeigten plötzlich schwere Symptome wie Erbrechen, Durchfall und hohes Fieber. Ein neun Monate alter Bub aus der Steiermark musste stationär behandelt werden, nachdem er die Nahrungsaufnahme vollständig verweigert hatte.

Besonders schmerzhaft für die betroffenen Eltern: Sie hatten zwar von Berichten über belastete Babymilch gehört, gingen aber davon aus, dass ihre Marke nicht zu den betroffenen Produkten zähle. Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass genau dieses Produkt zurückgerufen worden war – zu einem Zeitpunkt, als das Kind es bereits mehrfach getrunken hatte.

Kontaminierte Lieferkette

Der Ursprung der Verunreinigung reicht nach Angaben europäischer Behörden mindestens bis Oktober 2024 zurück. Damals wurde ein Rohstoff zur Herstellung von Säuglingsnahrung – Arachidonsäure-Öl – mit dem Giftstoff Cereulid (bakterielles Toxin) kontaminiert. Über internationale Lieferketten gelangte dieser Rohstoff zu großen Lebensmittelkonzernen und wurde weltweit weiterverarbeitet. Auch Produkte von Nestlé und Danone, die später auf dem österreichischen Markt verkauft wurden, waren davon betroffen.

Offiziell wurden in Österreich drei Erkrankungsfälle bestätigt und elf weitere als wahrscheinlich eingestuft. Das Gesundheitsministerium bestätigte später vier Verdachtsfälle von Cereulid-Vergiftung bei Babys aus den Kalenderwochen 52 (2025), fünf und sechs – alle betroffenen Kinder sind mittlerweile wieder vollständig genesen. Fachleute gehen jedoch davon aus, dass die tatsächliche Zahl erheblich höher liegt. Viele Erkrankungen wurden zunächst als gewöhnliche Infekte oder Zahndurchbruchsbeschwerden fehlgedeutet. Eine Verbraucherschutzorganisation berichtet von mehr als 80 Säuglingen mit vergleichbaren Symptomen. Europaweit hatten Behörden bis Mitte Februar 2026 mindestens 26 Babys gemeldet, die nach dem Verzehr zurückgerufener Säuglingsnahrung Vergiftungssymptome aufwiesen. Da der Giftstoff im menschlichen Körper nur schwer nachweisbar ist, gestaltet sich die Aufarbeitung der Fälle als besonders schwierig.

Konzerne unter Druck

Scharfe Kritik richtet sich gegen das Kommunikationsverhalten der betroffenen Konzerne. Nestlé soll dem Vernehmen nach zunächst einen stillen Rückruf durchgeführt haben, ohne die breite Öffentlichkeit aktiv zu informieren. Danone erklärte zeitweise sogar, Österreich sei von dem Problem nicht betroffen – obwohl zu diesem Zeitpunkt bereits Warnhinweise im Umlauf waren. Mittlerweile wurden gegen beide Unternehmen Anzeigen eingebracht. Im Raum stehen der Verdacht des Inverkehrbringens gesundheitsschädlicher Lebensmittel sowie eine mögliche Körperverletzung durch Unterlassen.

Wie lange die belasteten Produkte tatsächlich im Handel erhältlich waren, ist bis heute nicht abschließend geklärt. Die Hersteller verweigern dazu konkrete Auskünfte. Fest steht lediglich, dass der betreffende Zeitraum deutlich länger gewesen sein dürfte, als zunächst angenommen.

Das Gesundheitsministerium sieht die gesetzlich vorgeschriebenen Abläufe zwar als eingehalten an, spricht sich aber für schärfere Vorgaben bei der Öffentlichkeitsinformation aus.