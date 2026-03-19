Spuren im Schnee: Wildkamera filmt Bär in Österreich

Eine Wildkamera hat ihn erwischt, Spuren im Schnee verraten seinen Weg – im Tiroler Oberland ist wieder ein Bär unterwegs.

In den vergangenen Tagen ist im Tiroler Oberland erneut ein Bär aufgetaucht. Im Gemeindegebiet von Pfunds im Bezirk Landeck gelang es einer Wildkamera, das Tier zu erfassen – zusätzlich wurden Spuren des Bären im Schnee gefunden. Das Land Tirol informierte darüber am Mittwoch in einer offiziellen Aussendung.

Bär im Oberland

Hinweise darauf, dass sich das Tier gezielt Menschen oder bewohnten Gebieten nähere, liegen den Angaben zufolge bislang nicht vor. Schon im vergangenen Jahr sei im Oberland mindestens ein Bär dokumentiert worden – ob es sich dabei um dasselbe Individuum handelt, blieb jedoch offen.

Wie es in der Mitteilung weiter hieß, sei die Präsenz von Bären in Tirol bereits in früheren Jahren zu Beginn bis Mitte März belegt worden. Der aktuelle Nachweis sei daher zeitlich gesehen nicht ungewöhnlich.

Das Land Tirol appelliert an die Bevölkerung, Sichtungen von Großraubtieren möglichst rasch über das Sichtungsformular auf der Website des Landes Tirol oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. Weitere Informationen zu Bären, Wölfen und Luchsen finden sich unter www.tirol.gv.at/baer_wolf_luchs.