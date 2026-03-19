Trump droht Iran: „Sprengen euer Gasfeld in die Luft“

Trump droht dem Iran mit der Zerstörung seines wichtigsten Gasfeldes – während im Persischen Golf die Eskalation weiter zunimmt.

US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch iranischen Angriffen auf katarische Flüssiggasanlagen mit einer massiven Drohung begegnet: Sollte der Iran den Gaskomplex Ras Laffan erneut attackieren, würden die USA das iranische Gasfeld South Pars zerstören. In seinem Onlinedienst Truth Social kündigte Trump an, die US-Armee werde das Feld „in die Luft sprengen, in einem Ausmaß an Stärke und Macht, das der Iran noch nie zuvor gesehen oder erlebt hat“. Unmittelbar vor dieser Ankündigung hatte Katar erneut iranische Angriffe auf seine Flüssiggasinfrastruktur gemeldet.

Der staatliche katarische Energiekonzern QatarEnergy bestätigte einen neuerlichen Angriff auf Ras Laffan, den bedeutendsten Gaskomplex des Landes. Raketenangriffe auf mehrere Flüssiggasanlagen hätten „große Brände und weitere umfangreiche Schäden“ verursacht. Das katarische Innenministerium teilte kurz darauf mit, die Brände seien unter Kontrolle gebracht worden, Verletzte gebe es keine.

Das katarische Verteidigungsministerium erklärte auf der Plattform X, das Industriegebiet Ras Laffan sei durch Marschflugkörper aus dem Iran beschossen worden, wobei Schäden entstanden seien. Den vorangegangenen Angriff hatte das katarische Außenministerium bereits als „direkte Gefährdung der nationalen Sicherheit“ eingestuft.

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Iranische Vergeltungsdrohung

Katar zählt zu den weltweit größten Gasproduzenten und nimmt eine Schlüsselstellung in der globalen Flüssiggasversorgung ein, die vor allem über Ras Laffan abgewickelt wird. Wegen des seit gut zweieinhalb Wochen andauernden Iran-Krieges sind Katars Produktion und der Transport über die Straße von Hormus derzeit allerdings weitgehend zum Erliegen gekommen.

Teheran hatte zuvor Vergeltung für einen Angriff auf sein wichtigstes Gasfeld angekündigt. Die iranische Armee drohte, „die Quelle der Aggression“ hart zu treffen, und erklärte, sie erwäge, „die Kraftstoff-, Energie- und Gasinfrastruktur“ jener Länder ins Visier zu nehmen, von denen aus die Angriffe gestartet worden seien. Das iranische Staatsfernsehen veröffentlichte eine Liste „legitimer Ziele“, auf der sich Öl- und Gasanlagen in Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten befanden.

Nach iranischer Darstellung war der Angriff vom Mittwoch von den USA und Israel ausgeführt worden. Die israelische Armee äußerte sich dazu nicht. Laut staatlichem iranischen Fernsehen hatten mehrere Geschoße Einrichtungen in der Energiesonderwirtschaftszone in der Hafenstadt Asalujeh am Persischen Golf getroffen, woraufhin ein Brand ausgebrochen war.

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Die betroffenen Anlagen gehören zum Gasfeld South Pars/North Dome, das sich der Iran mit dem auf der gegenüberliegenden Küste gelegenen Katar teilt. Mit dem aus diesem größten Gasfeld der Welt gewonnenen Rohstoff deckt der Iran rund 70 Prozent seines heimischen Gasbedarfs.

Trump bestätigte, dass Israel das iranische Gasfeld zuvor angegriffen hatte, und versicherte, Israel werde „keine weiteren Angriffe“ auf das Feld ausführen. Den israelischen Angriff auf South Pars erklärte Trump damit, dass Israel „aus Wut über die Ereignisse im Nahen Osten“ gehandelt habe. Die Vereinigten Staaten hätten von diesem Angriff nichts gewusst, betonte er. Katar sei in keiner Weise daran beteiligt gewesen.

Vor der Küste Katars und im Golf von Oman wurden zudem erneut zwei Schiffe von Geschoßen unbekannter Herkunft getroffen. Nach dem Angriff im Persischen Golf, rund acht Kilometer vor dem katarischen Gashafen Ras Laffan, seien alle Besatzungsmitglieder wohlauf und in Sicherheit, teilte die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) mit.

Bei dem Vorfall südlich des Eingangs zur Straße von Hormus im Golf von Oman brach infolge des Beschusses an Bord ein Feuer aus. Der Angriff ereignete sich laut den Angaben etwa 20 Kilometer vor der Küste der Stadt Chor Fakkan in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Schifffahrt durch die strategisch bedeutsame Straße von Hormus ist durch wiederholte iranische Angriffe praktisch zum Erliegen gekommen.

Angriffe auf Golfstaaten

Die Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate schlossen unterdessen eine Öl- und Gasanlage im Emirat Abu Dhabi nach einem Raketenangriff. Herabstürzende Trümmerteile infolge eines Abwehreinsatzes der Luftabwehr hätten zu „Vorfällen“ geführt, teilte die Regierung in Abu Dhabi mit. Betroffen seien die Gasanlage Habschan und ein Ölfeld namens Bab, Verletzte gebe es keine.

Saudi-Arabien, das ebenfalls bereits mehrfach Ziel iranischer Raketen- und Drohnenangriffe war, schließt eine militärische Reaktion nicht aus. Riad behalte sich das Recht vor, „militärische Maßnahmen zu ergreifen, falls das als notwendig erachtet wird“, sagte Außenminister Faisal bin Farhan am Donnerstag nach einem Treffen mit Amtskollegen aus der Region. „Das Königreich wird diesem Druck nicht nachgeben, im Gegenteil, dieser Druck wird nach hinten losgehen“, fügte er hinzu.

Im Anschluss an das Ministertreffen wurde Saudi-Arabien laut Verteidigungsministerium erneut von Drohnen angegriffen. Zuvor waren in Riad vier Menschen durch herabstürzende Trümmer einer ballistischen Rakete verletzt worden. Die Trümmer seien auf ein Wohngebiet gefallen, wie die staatliche Nachrichtenagentur SPA unter Berufung auf einen Sprecher des Zivilschutzes berichtete.

In der Nacht griff der Iran auch Israel erneut mit Raketen an. Bereits am Abend war bei einem iranischen Angriff ein ausländischer Arbeiter ums Leben gekommen, wie der Rettungsdienst mitteilte. Israels Armee meldete mehrere Einschläge im Zentrum des Landes, Medienberichten zufolge trafen Raketenteile auch ein Wohnhaus in der Küstenmetropole Tel Aviv.