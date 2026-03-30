Von Ex-Freund ermordet: Kopf von Pamela (29) aus Sarg gestohlen

Ein Femizid, der Italien erschütterte – und nun ein neues Verbrechen, das selbst Ermittler fassungslos zurücklässt.

In der norditalienischen Provinz Bergamo ist der Fall der ermordeten Pamela Genini um ein erschütterndes Kapitel reicher geworden. Die 29-jährige Italienerin, die von ihrem Ex-Freund Gianluca S. (52) getötet worden war, war am 24. Oktober auf dem Friedhof von Strozza beigesetzt worden. Als ein Mitarbeiter des Friedhofs am Montag die Umbettung in die Familienkapelle vorbereitete, bemerkte er, dass die Schrauben am Sarg gelockert waren – so berichtete es die Zeitung „L’Eco di Bergamo“.

Was sich beim Öffnen des Sarges zeigte, versetzte alle Beteiligten in Entsetzen: Der Leichnam war ohne Kopf. Für die Familie, die die junge Frau vor fünf Monaten in einem weißen Sarg, umgeben von Blumen, liebevoll zu Grabe getragen hatte, bedeutet dies einen weiteren, kaum fassbaren Schock. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen wieder aufgenommen.

Mögliche Täter

„Das ist eine unmenschliche Gräueltat“, sagte die Mutter der Frau entsetzt. Der Familienanwalt wandte sich mit einer öffentlichen Erklärung an die Öffentlichkeit: Demnach sollen mehrere Personen an der Tat beteiligt gewesen sein, die bisher jedoch nicht identifiziert werden konnten. Eine Lösegeldforderung sei bislang nicht eingegangen.

Jurist Nicodemo Gentile schloss jedoch eine andere Motivation nicht aus: „Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass der Vorfall auf abwegige Besitzansprüche oder eine Obsession gegenüber Pamela und ihrem Image zurückzuführen ist.“

Vorgeschichte des Mordes

Pamela Genini war in der italienischen Öffentlichkeit als Model bekannt und führte eine Beziehung mit dem Unternehmer Gianluca S. Dieser soll sie im Laufe der Beziehung systematisch isoliert, erniedrigt und körperlich misshandelt haben – bis sie schließlich den Schritt wagte, sich von ihm zu trennen. Am Abend des 14. Oktober des vergangenen Jahres verschaffte er sich Zutritt zu ihrer Wohnung in Mailand.

Laut dem Bericht schrieb Pamela in dieser Nacht einer Freundin: „Ich habe Angst, er ist verrückt. Ich weiß nicht, was ich tun soll.“ Die Freundin antwortete: „Die Polizei kommt, ich habe sie angerufen.“ Als die Beamten eintrafen, hörten sie noch die Schreie von Pamela Genini vom Balkon.

Doch sie kamen zu spät. Gianluca S. hatte mehr als 20 Mal mit einem Messer auf sie eingestochen, sie verblutete. Er sitzt mittlerweile wegen Stalkings und Mordes in Haft.

Bekannt geworden war die 29-Jährige durch ihre Teilnahme an einer Reality-TV-Show, die ihr den Einstieg in die Modelbranche ebnete.

Hunderte Menschen hatten ihr am Tag der Beerdigung die letzte Ehre erwiesen.