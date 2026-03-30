Arnie-Sohn räumt ab: Drei Siege beim Bodybuilding-Debüt

Drei Siege beim Debüt – Joe Baena tritt aus dem Schatten seines berühmten Vaters heraus und betritt die Bühne des Wettkampfsports.

Joe Baena hat bei seinem Wettkampfdebüt im Bodybuilding gleich dreifach triumphiert. Beim NPC Natural Colorado State in Denver holte sich der 28-Jährige den Sieg in der offenen Schwergewichtsklasse sowie in der Disziplin „Klassischer Körperbau“ – und das sowohl in der Kategorie für echte Anfänger als auch in der regulären Anfängerklasse. Lediglich in der offenen Klasse C des klassischen Körperbaus musste er sich mit Rang zwei begnügen.

Schwarzeneggers Einfluss

Seinen Triumph verkündete Baena auf Instagram – und setzte damit ein klares Signal: Der Sohn von Arnold Schwarzenegger ist im Wettkampfsport angekommen. Kurz vor dem Turnier hatte der siebenmalige Mr. Olympia seinen Sohn noch persönlich im legendären Gold’s Gym in Venice Beach, Los Angeles, auf den Wettkampf vorbereitet und ihm mit auf den Weg gegeben, was er selbst über Jahrzehnte auf der Bühne gelernt hatte.