KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Schwarzenegger

Arnie-Sohn räumt ab: Drei Siege beim Bodybuilding-Debüt

Arnie-Sohn räumt ab: Drei Siege beim Bodybuilding-Debüt
FOTO: Instagram/joebaena
1 Min. Lesezeit |

Drei Siege beim Debüt – Joe Baena tritt aus dem Schatten seines berühmten Vaters heraus und betritt die Bühne des Wettkampfsports.

Joe Baena hat bei seinem Wettkampfdebüt im Bodybuilding gleich dreifach triumphiert. Beim NPC Natural Colorado State in Denver holte sich der 28-Jährige den Sieg in der offenen Schwergewichtsklasse sowie in der Disziplin „Klassischer Körperbau“ – und das sowohl in der Kategorie für echte Anfänger als auch in der regulären Anfängerklasse. Lediglich in der offenen Klasse C des klassischen Körperbaus musste er sich mit Rang zwei begnügen.

Schwarzeneggers Einfluss

Seinen Triumph verkündete Baena auf Instagram – und setzte damit ein klares Signal: Der Sohn von Arnold Schwarzenegger ist im Wettkampfsport angekommen. Kurz vor dem Turnier hatte der siebenmalige Mr. Olympia seinen Sohn noch persönlich im legendären Gold’s Gym in Venice Beach, Los Angeles, auf den Wettkampf vorbereitet und ihm mit auf den Weg gegeben, was er selbst über Jahrzehnte auf der Bühne gelernt hatte.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Raserei
Ex-Direktorin für Menschenrechte wieder in den Schlagzeilen – rast mit 202 km/h in Haft
| Sicherheitsdoktrin
Von Grönland bis Guyana – Hegseth verkündet „Strategie des Großen Nordamerikas“
| Musikskandal
Nach 30 Jahren verrät Komponist: Cecas Hit war für einen anderen Popstar geschrieben
| Ultimatum
Streit um Luftverkehrssteuer: Ryanair setzt Österreich Frist
| Säureangriff
Nach Buttersäure-Angriff auf Arzt – Patientin rechtskräftig verurteilt
MEHR AKTUELLE NEWS