Schatzsuche durch Wien: Wer findet Schwarzeneggers Sammelkarten?

Wien wird zur Bühne einer ungewöhnlichen Schnitzeljagd – und wer gewinnt, sitzt bald neben Weltpolitikern in der Hofburg.

In Wien hat eine ungewöhnliche Schatzsuche begonnen: Die „Schwarzenegger Climate Initiative“ versteckt streng limitierte Sammelkarten mit dem Konterfei von Arnold Schwarzenegger an geheimen Orten in der ganzen Stadt. Wie aus einer Aussendung der Initiative vom Mittwoch hervorgeht, handelt es sich dabei um „begehrte Unikate“, die gleich zwei Funktionen erfüllen – sie bewerben die zehnte Ausgabe des Klimatreffens Austria World Summit und dienen gleichzeitig als Eintrittskarten für die Veranstaltung.

Wer eine der Karten findet, erhält damit Zutritt zum 10. Austrian World Summit am 16. Juni in der Wiener Hofburg. Der Austrian World Summit zählt zu den international bedeutendsten Konferenzen im Bereich Klima- und Umweltschutz und versammelt jedes Jahr Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft in Wien.

Spielerische Klimabotschaft

Über einen Zeitraum von vier Wochen wird wöchentlich eine neue Karte an einem jeweils anderen, zunächst unbekannten Ort in Wien deponiert. Hinweise auf das aktuelle Versteck erscheinen jeden Mittwoch im Newsletter „Pump for the Planet“. Ziel der Kampagne ist es, Botschaften rund um Umwelt- und Klimaschutz auf spielerische Weise in den öffentlichen Raum zu tragen und dabei unterschiedliche Bevölkerungsgruppen zu erreichen.

Die limitierte Auflage der Karten soll darüber hinaus zusätzliche Aufmerksamkeit für klimarelevante Themen generieren.

Beim Summit am 16. Juni werden neben Arnold Schwarzenegger und Bundespräsident Alexander Van der Bellen auch UNO-Generalsekretär António Guterres auf dem Podium erwartet.