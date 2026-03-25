Bauarbeiten bei Badner Bahn: Schienenersatz zu Ostern – SCS nur per Bus

Die Badner Bahn legt jährlich mehr als 60 Erdumrundungen zurück – das hinterlässt Spuren. Jetzt rücken die Bautrupps an.

Die Wiener Lokalbahnen nehmen heuer die Badner-Bahn-Strecke in mehreren Bauabschnitten unter die Lupe – und beginnen mit Erneuerungsarbeiten zwischen Vösendorf-Siebenhirten und Wiener Neudorf. Die erste Bauphase läuft von 28. März bis einschließlich 6. April, die zweite von 27. April bis einschließlich 3. Mai 2026. In beiden Zeiträumen ist auf diesem Streckenabschnitt kein regulärer Zugbetrieb möglich.

„Die schrittweise Erneuerung unserer Strecke ist notwendig, damit wir unseren Fahrgästen auch in Zukunft einen sicheren, pünktlichen und zuverlässigen Verkehr mit der Badner Bahn ermöglichen können“, sagt Simone Schaller-Galler, Geschäftsführerin der Wiener Lokalbahnen, der Betreibergesellschaft der Badner Bahn und Teil der Wiener Stadtwerke-Gruppe.

Ersatzverkehr & Shuttle

Im betroffenen Bereich werden rund 500 Meter Gleise sowie Weichen, die Oberleitung und weitere technische Anlagen wie Signale und Kabel ausgetauscht. Die betrieblichen Konsequenzen sind in beiden Phasen deckungsgleich: Die Badner Bahn verkehrt in der Osterwoche sowie Ende April und Anfang Mai jeweils zwischen Wien-Oper und Vösendorf-Siebenhirten sowie zwischen Baden-Josefsplatz und Wiener Neudorf.

Für den gesperrten Zwischenabschnitt wird ein Busersatzverkehr eingerichtet, der auch die Shopping City Süd sowie die U6-Endstelle Siebenhirten anbindet. Die Busse fahren von der U6-Endstelle Siebenhirten über die Ketzergasse und weiter entlang der B17/Triester Straße bis nach Wiener Neudorf. Der Ersatzverkehr gilt auch an Wochenenden und vor Feiertagen im Nachtbetrieb.

Darüber hinaus steht im Bereich der Shopping City Süd ein barrierefreier Shuttle zur Verfügung, der Menschen mit Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität an Werktagen zwischen 7:30 und 21 Uhr von der Ersatzbus-Haltestelle an der B17/Triester Straße zum Eingang 5 des Einkaufszentrums und zurück befördert. Ab 7. April beziehungsweise nach dem Ende der zweiten Sperre ab 4. Mai ist die Badner Bahn wieder auf der gesamten Strecke im Einsatz.

Enorme Streckenbelastung

Die Badner Bahn legt zwischen Wien und Baden jährlich knapp 2,5 Millionen Kilometer zurück – das entspricht mehr als 60 Erdumrundungen. Die damit verbundene tägliche Beanspruchung der Infrastruktur ist erheblich: Ein Zug in Doppeltraktion bringt ohne Fahrgäste mehr als 80 Tonnen auf die Waage, was bedeutet, dass die Gleise täglich einer Gesamtlast von fast 13.000 Tonnen standhalten müssen.

Weitere Erneuerungsarbeiten sind auch in den Sommer- und Herbstferien vorgesehen.