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Verkehrsbehinderung

Rohrbruch legt Straßenbahnen in Wien lahm

Rohrbruch legt Straßenbahnen in Wien lahm
FOTO: iStock/chaoss
1 Min. Lesezeit |

Ein Rohrbruch in Wien-Penzing bringt den Straßenbahnbetrieb ins Wanken – und das Wochenende für viele Pendler gehörig durcheinander.

Ein Wasserrohrgebrechen im Bereich der Linzer Straße in Wien-Penzing sorgt seit Samstagabend für erhebliche Einschränkungen im Straßenbahnbetrieb. Betroffen sind die Linien 10 und 52, für die die Wiener Linien einen Schienenersatzverkehr eingerichtet haben.

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Die Beeinträchtigungen werden voraussichtlich bis Montagfrüh andauern.

Gleisbett unterspült

Wie Wiener Wasser mitteilte, konnte der Rohrbruch selbst bereits in den Nachtstunden repariert werden. Durch das ausgetretene Wasser wurde allerdings das Gleisbett unterspült, wodurch ein Hohlraum entstanden ist. Dieser muss zunächst verfüllt und das eingebrachte Material vollständig ausgehärtet sein, bevor der Straßenbahnbetrieb wieder aufgenommen werden kann.

Ausweichmöglichkeiten

Die Linie 10 ist zwischen Anschützgasse und Breitensee derzeit außer Betrieb, die Linie 52 fährt nur noch auf dem Abschnitt zwischen Westbahnhof und Hietzing. Als Ausweichmöglichkeiten werden die U-Bahnlinien U3 und U4 sowie die Straßenbahnlinie 49 empfohlen.

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Zwischen Baumgarten und Anschützgasse ist ein Ersatzverkehr im Einsatz.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
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