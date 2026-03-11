Alles steht! Stromstörung legt Bim-Linien in Wien lahm

Ein Stromausfall in Wien-Favoriten bringt gleich mehrere Straßenbahnlinien durcheinander – und das mitten im Nachmittagsverkehr.

Im Bereich der Quellenstraße in Wien-Favoriten ist es zu einem Stromausfall gekommen, der den Wiener Straßenbahnbetrieb erheblich beeinträchtigt. Nach derzeitigem Stand wird die Störung voraussichtlich bis gegen 17 Uhr andauern.

Linien betroffen

Die Linie 6 ist auf den Abschnitt zwischen Burggasse/Stadthalle U und Reumannplatz U reduziert. Wer die Strecke außerhalb dieses Bereichs zurücklegen möchte, muss auf alternative Verkehrsmittel umsteigen.

Für die Linie 11 wurde eine Umleitung eingerichtet: In beiden Fahrtrichtungen wird der Abschnitt zwischen Quellenplatz und Absberggasse über den Hauptbahnhof S U geführt. Darüber hinaus kommt es auf der Linie O infolge einer Fahrtbehinderung zu unregelmäßigen Abständen zwischen den Zügen.

Empfohlene Alternativen

Die Wiener Linien empfehlen betroffenen Fahrgästen, auf die U-Bahn-Linien U1 und U3 sowie den Bus 69A auszuweichen.