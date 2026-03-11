250-Kilo-Bombe: 18.000 Menschen evakuiert

Eine 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg hält Dresden in Atem – mitten im Herzen der Stadt, wo Geschichte und Gegenwart aufeinanderprallen.

In Dresden läuft derzeit eine der größten Evakuierungsaktionen in der Geschichte der Stadt. Auslöser ist der Fund einer britischen Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg – 250 Kilogramm schwer, undetoniert und in unmittelbarer Nähe der ehemaligen Carolabrücke entdeckt, die 2024 in die Elbe gestürzt war. Rund 18.000 Menschen – Anwohner, Touristen und Pendler – mussten ihre Aufenthaltsorte verlassen. Die Dresdner Feuerwehr bestätigte, dass eine Evakuierung dieses Ausmaßes in der Stadt bislang ohne Präzedenz ist.

Ein weiträumiger Sicherheitsbereich wurde rund um den Fundort eingerichtet, der weite Teile der historischen Innenstadt umfasst. Gesperrt sind unter anderem die Frauenkirche, das Residenzschloss sowie die Semperoper – drei der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt. Auch zahlreiche öffentliche Einrichtungen befinden sich in der Sperrzone: das Landtagsgebäude des Freistaates Sachsen, das Polizeipräsidium, mehrere Ministerien sowie eine Reihe von Seniorenheimen und Kindergärten.

Für die Betroffenen wurde in den Dresdner Messehallen eine Notunterkunft eingerichtet, die bereits in den frühen Morgenstunden ihre Pforten öffnete. Um den Zustrom zu bewältigen, wurden zusätzliche Bus- und Straßenbahnverbindungen in Betrieb genommen, die Bewohner und Besucher zur provisorischen Anlaufstelle bringen.

Schatten des Krieges

Der Fund ruft unweigerlich die dunkelste Stunde der Stadt in Erinnerung. Im Februar 1945 warfen britische und amerikanische Bomber fast 4.000 Tonnen Sprengstoff auf Dresden ab. Der daraus entstandene Feuersturm kostete rund 25.000 Menschen das Leben und legte den Großteil der historischen Innenstadt in Schutt und Asche. Der Angriff zählt bis heute zu den umstrittensten Operationen der alliierten Luftkriegsführung: Während ein Teil der Historiker ihm militärstrategische Bedeutung zuspricht, betonen andere seinen höchst fragwürdigen Charakter.

Dass Überreste dieser Bombardierung im Stadtgebiet noch immer schlummern, ist für Dresden keine Seltenheit. Allein im vergangenen Jahr wurden bei den Abrissarbeiten an der Carolabrücke vier Blindgänger geborgen. Wie lange die aktuelle Entschärfung dauern wird, ist noch offen.

Spezialisierte Kampfmittelräumer sind vor Ort im Einsatz und sondieren, wie ein sicherer Zugang zum Sprengkörper hergestellt werden kann.