Bombenfund in Floridsdorf löst Evakuierungen aus!

Ein Routineeinsatz auf einer Baustelle in Wien-Floridsdorf endet mit einem Fund, der Hunderte Menschen aus ihren Wohnungen treibt.

Am Montagnachmittag stießen Bauarbeiter in Wien-Floridsdorf auf eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Fund im Donaufeld wurde um 15.45 Uhr über den Polizeinotruf gemeldet, woraufhin die Behörden umgehend reagierten.

Großeinsatz in Floridsdorf

Ein sprengstoffkundiger Beamter wurde in die Ichagasse entsandt, das Gebiet weiträumig abgesperrt und rund 250 Anrainerinnen und Anrainer aus ihren Wohnungen gebracht. Den Evakuierten stellte die Berufsrettung einen Großraumbus zur Verfügung, auch die Berufsfeuerwehr war vor Ort im Einsatz.

Der 200 Kilogramm schwere Sprengkörper wurde schließlich vom Entminungsdienst gegen 20.00 Uhr erfolgreich entschärft, die Absperrung aufgehoben und die Bombe abtransportiert.

Verhaltensregeln beim Fund

Die Wiener Polizei würdigte das besonnene Handeln der Arbeiter und verwies auf die geltenden Verhaltensempfehlungen: „Wenn Sie sprengstoffverdächtige Gegenstände oder Kriegsmaterial auffinden, merken Sie sich den Auffindungsort und begeben Sie sich in eine sichere Distanz. Rufen Sie unverzüglich 133 oder 112.“

Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass derartige Fundstücke unter keinen Umständen berührt oder bewegt werden dürfen.

