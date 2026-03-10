US-Firma zeigt Interesse an Flughäfen in Bosnien und Herzegowina

Ein US-Unternehmen aus Trumps Umfeld will Bosniens wichtigste Flughäfen übernehmen – für 30 Jahre, mit 250 Millionen Euro Investitionsvolumen.

Die Regierung der Föderationsrepublik Bosnien und Herzegowina hat ein Konzessionsangebot der amerikanischen Firma AAFS Infrastructure Energy LLC erhalten. Das Unternehmen bewirbt sich um die Verwaltung der beiden Flughäfen in Sarajevo und Mostar. Konkret liegen dem Föderalen Ministerium für Verkehr und Kommunikation zwei separate Beschlüsse vor – einer für den Flughafen Mostar, der andere für das öffentliche Unternehmen Internationaler Flughafen Sarajevo.

Wie das Portal Istraga berichtet, befindet sich die Angelegenheit derzeit in der Prüfungsphase des Ministeriums, das das öffentliche Interesse an einer solchen Konzessionsvergabe zu bewerten hat. Der Beschluss zum Flughafen Mostar wurde zudem an die Stadt Mostar weitergeleitet, die für dessen Verwaltung zuständig ist.

Investitionsplan

Das Angebot sieht eine Konzessionslaufzeit von 30 Jahren vor, mit einer optionalen Verlängerung um weitere 20 Jahre. Der Investor plant Investitionen in der Höhe von rund 250 Millionen Euro, die schrittweise innerhalb der ersten fünf bis sieben Jahre umgesetzt werden sollen. Vorgesehen sind der Bau eines neuen oder deutlich erweiterten Passagierterminals, die Modernisierung und Verlängerung der Start- und Landebahn sowie eine Erweiterung der Abstellflächen und der Frachtkapazitäten.

Ergänzend sollen zusätzliche kommerzielle Einrichtungen innerhalb des Flughafenkomplexes entstehen. Das Unternehmen würde sowohl die Verwaltung als auch die Finanzierung dieser Vorhaben übernehmen und prognostiziert ein Passagierwachstum auf drei bis vier Millionen Fluggäste jährlich innerhalb der nächsten zehn Jahre.

Der Internationale Flughafen Sarajevo verzeichnete im Jahr 2025 insgesamt rund 2,23 Millionen Passagiere und knapp 19.700 Flugbewegungen. Der Vorsteuergewinn lag bei 27,1 Millionen Konvertible Mark, nach Steuern verblieben 24,2 Millionen KM. Die Föderationsregierung würde im Rahmen des vorgeschlagenen Modells keine einmalige Konzessionsgebühr erhalten, sondern laufende Einnahmen über eine prozentuale Beteiligung an den künftigen Flughafenerlösen erzielen.

Mehr zum ThemaNach Tagen der Ungewissheit: Flug aus Dubai bringt Bosnier nach Sarajevo⇢

Trump-Verbindung

Das Vergütungsmodell setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: einer fixen Komponente von einem Prozent des gesamten jährlichen Bruttoerlöses – was laut Bieterschätzung etwa 0,72 Millionen Euro jährlich entspricht – sowie einer variablen Komponente von sieben Prozent des erzielten EBITDA, die auf rund 2,52 Millionen Euro jährlich veranschlagt wird. Dem Modell liegt eine Prognose des Jahresgesamterlöses des Flughafens von 72 Millionen Euro zugrunde.

Das Föderale Ministerium für Verkehr und Kommunikation betonte, dass für eine fundierte Entscheidung spezialisierte Fachanalysen aus dem Bereich der Zivilluftfahrt unerlässlich seien. „Alle Analysen müssen auf höchstem fachlichen und administrativen Niveau durchgeführt werden“, heißt es in einer Stellungnahme des Ministeriums. Bemerkenswert ist, dass dieselbe Firma auch im Zusammenhang mit dem Projekt der Südlichen Gasinterkonnektion genannt wird.

Geleitet wird AAFS Infrastructure Energy LLC von Joseph Flynn und Jesse Binnall – zwei Personen, die dem engsten Umfeld des amerikanischen Präsidenten Donald Trump zugerechnet werden. Jesse Binnall ist Direktor von AAFS Infrastructure and Energy LLC und war Mitglied des Rechtsteams von US-Präsident Donald Trump. Joseph Flynn ist Präsident von AAFS Infrastructure and Energy LLC und dessen Bruder Michael Flynn war ehemaliger nationaler Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump.