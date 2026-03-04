Bub (11) findet zehn Kilo Munition und Handgranate im Garten

Ein Metalldetektor, ein Elfjähriger – und ein Fund, der sofort die Behörden auf den Plan rief.

Ein elfjähriger Bub hat am Dienstagnachmittag im Gemeindegebiet von Schiedlberg im Bezirk Steyr-Land mit einem Metalldetektor einen bemerkenswerten Fund gemacht: In rund 40 Zentimetern Tiefe stieß er auf zehn Kilogramm Infanteriemunition sowie eine Handgranate.

Entminungsdienst ausgerückt

Die Mutter des Kindes verständigte daraufhin die Polizei. Der Entminungsdienst rückte in der Folge aus und übernahm die fachgerechte Entsorgung des geborgenen Kriegsmaterials, wie die Polizei mitteilte.

Der Entminungsdienst des Bundesheeres ist für die Sicherung, den Transport, die Verwahrung und die Vernichtung von Kriegsmaterial zuständig. Bei Fund von Kriegsmaterial gilt grundsätzlich: Das Fundstück nicht berühren, bewegen oder aufheben und sofort die nächste Polizeidienststelle aufsuchen oder die Nummer 133 anrufen.