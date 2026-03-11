Jetzt gibt’s wieder Eis: Diese Wiener Salons haben schon offen

Wien erwacht – und die Eissalons gleich mit. Die Saison hat begonnen, und die Liste der bereits geöffneten Adressen ist lang.

Der März meint es gut mit Wien – und die Stadt nimmt die Einladung an. Die Tage strecken sich, die Temperaturen klettern, und mit ihnen erwacht ein vertrautes Wiener Ritual: der erste Gang zum Eissalon der Saison. Wer schon länger auf diesen Moment gewartet hat, darf sich freuen – denn zahlreiche der beliebtesten Adressen haben ihre Türen bereits geöffnet.

Ob man zu den Treuen gehört, die Jahr für Jahr Schoko, Vanille und Erdbeere bestellen, oder lieber Ungewöhnliches wie Basilikum-Zitrone, Mohn oder vegane Kreationen probiert – die Auswahl lässt keine Wünsche offen.

Bereits geöffnet

Wer jetzt schon in den Genuss kommen möchte, wird in vielen Bezirken fündig. Bereits geöffnet haben: Zanoni & Zanoni (Wien-Innere Stadt), La Gelateria Italiana (Wien-Innere Stadt), Eis-Greissler (Wien-Innere Stadt, Wien-Landstraße, Wien-Mariahilf, Wien-Neubau), Veganista (Wien-Innere Stadt, Wien-Leopoldstadt, Wien-Landstraße, Wien-Margareten, Wien-Mariahilf, Wien-Neubau, Wien-Alsergrund, Wien-Hietzing, Wien-Döbling), Eiskarussell (Wien-Landstraße), Gelati da Salvo (Wien-Döbling), Eissalon Trento Bortolotti (Wien-Donaustadt), Castillo’s Eis & Bar (Wien-Wieden), Zuckero (Wien-Josefstadt), Gelato Carlo (Wien-Josefstadt), Eissalon Grassi (Wien-Simmering), Gelateria Gamba (Wien-Meidling), Schoko & Fiocco Eismanufaktur (Wien-Hietzing), Gefrorenes (Wien-Währing), Limoncello Eis & Café (Wien-Döbling), Fonza (Wien-Döbling), Gelati Serafini (Wien-Brigittenau), Perugini Eissalon (Wien-Floridsdorf), Eissalon Dolce Vita (Wien-Floridsdorf) sowie Die Eismacherei (Wien-Donaustadt).

Bald folgende Adressen

Einige der traditionsreichsten Häuser der Stadt lassen ihre Stammgäste noch ein wenig auf sich warten – der Saisonstart steht jedoch fest. Der Eissalon Tichy in Wien-Favoriten, eine Institution für sich, öffnet am 13. März. Ebenfalls an diesem Tag startet der Eissalon am Schwedenplatz (Wien-Innere Stadt). Ciao Bella in Wien-Landstraße nimmt den Betrieb am 5. April auf.

Rund um den Reumannplatz darf man sich auf gewohnt große Menschenmengen gefasst machen – denn der Andrang auf die berühmten Eismarillenknödel des Tichy ist zum Saisonauftakt traditionell enorm.