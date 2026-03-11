Šerifović singt mit Bakir – „Nicht er ist anders, wir sind es“

Ein junger Mann, eine Bühne, Tausende Zuschauer – und ein Moment, der Marija Serifovic nicht mehr loslässt.

Es gibt Menschen, die in unser Leben treten, als wären sie eine stille Erinnerung daran, wozu wir eigentlich fähig sind. Marija Serifovic hat einen solchen Menschen getroffen – auf der Bühne, vor Tausenden, in einem Moment, der ihr offenbar nicht mehr loslässt.

Die serbische Sängerin und Eurovision-Gewinnerin teilte auf Instagram einen bewegenden Text über Bakir, einen jungen Mann, mit dem sie während eines ihrer Konzerte gemeinsam auf der Bühne stand. Was dort geschah, beschreibt sie in Worten, die wenig von der üblichen Promi-Kommunikation haben: „Als er auf die Bühne kam und wir uns umarmten und zu singen begannen, hatte ich für einen Moment das Gefühl, dass alles stillstand. Der Lärm. Die Lichter. Die Tausenden Menschen.“

Stille Wahrheit

Was sie in Bakirs Augen sah, habe sie tief berührt – und zum Nachdenken gebracht. Nicht über ihn, sondern über sich selbst und all jene, die sich für „normal“ halten: „Ich sah in diese lachenden Augen, so wie wir Normalen es schon lange nicht mehr können. Und da wurde mir eine große Wahrheit bewusst. Nicht er ist anders. Wir sind es. Wir sind diejenigen, die vergessen haben, wie man ohne Vorbehalt, ohne Scham und ohne Angst liebt.“

Der Text schließt mit einer Geste, die mehr ist als eine höfliche Einladung: „Wann immer du willst, gehört diese Bühne auch dir. Immer.“

Bewegte Reaktionen

Die Reaktionen in den Kommentaren ließen nicht lange auf sich warten. Tausende Follower zeigten sich bewegt – manche mit schlichten Worten, manche kaum in der Lage, ihre Rührung zu verbergen.

„Bravo, Marija. Wären wir doch alle wie Bakirs Herz“, schrieb eine Nutzerin. Eine andere: „Mir steht ein Kloß im Hals, während ich das ansehe, und meine Augen sind voller Tränen – weil sie spüren, wo es aufrichtig ist und wo Liebe ist.“ Und noch eine: „Eine Schönheit, so etwas in dieser verrückten Welt zu sehen. Nur Liebe.“