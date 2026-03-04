Saša Kovačević: „Jedes meiner Lieder prägt einen Abschnitt meines Lebens“



EXKLUSIVINTERVIEW: Publikumsliebling und einer der größten Popstars der Balkanszene, Saša Kovačević, tritt kurz vor dem Frauentag im Hallmann Dom in Wien auf. Was sein Publikum in Wien erwarten darf, wie er sich auf das Konzert vorbereitet und welche weiteren Karrierepläne er hat, verrät Saša im Gespräch mit KOSMO.

KOSMO: Kurz vor dem Frauentag treten Sie im großen Hallmann Dom in Wien auf, der mehrere tausend Menschen fasst. Was darf Ihr Publikum – besonders die Damen – von diesem großen Konzert erwarten?

Saša Kovačević: Meine Band, mein gesamtes Team und ich bemühen uns bei jedem unserer Konzerte, stets das Maximum zu geben. Daher bin ich sicher, dass es auch bei diesem Konzert in Wien an nichts fehlen wird – besonders, weil ich am 7. März erstmals in dieser wunderschönen Halle mein Wiener Publikum treffe. Da der Frauentag bevorsteht, werden wir alles daransetzen, dem schönen Geschlecht diese Nacht unvergesslich und magisch zu machen.

Wie bereiten Sie sich auf ein so großes Konzert vor und was erwarten Sie von sich selbst auf der Bühne?

Saša Kovačević: Seit 20 Jahren stehen wir beinahe Woche für Woche auf der Bühne, daher bin ich überzeugt, dass wir auch diesmal unser Bestes geben werden. Was auf keinen Fall fehlen wird, sind gute Energie und schöne Emotionen, die wir von der Bühne aus senden. Wir bemühen uns stets, dem Publikum ein unvergessliches Erlebnis und starke Emotionen zu schenken – das ist auch der Grund, warum die Menschen immer wieder zu unseren Konzerten zurückkehren. Ich weiß, dass jeder, der in Wien dabei sein wird, mit wunderbaren Eindrücken nach Hause geht und sicher auch das nächste Konzert besuchen möchte.

Ihre Karriere dauert inzwischen mehr als zwanzig Jahre, in denen Sie zahlreiche Hits veröffentlicht haben. Wie entscheiden Sie, welche Songs fixer Bestandteil Ihres Konzertrepertoires sind?

Saša Kovačević: Für diese Art von Konzerten habe ich eine Auswahl meiner größten Hits zusammengestellt. Im Grunde habe ich so viele Lieder, dass ich sechs oder sieben Stunden ohne Pause singen könnte. Dennoch haben wir eine Setlist mit rund 30 Songs erstellt, die meiner subjektiven Meinung nach den engsten und besten Kreis jener Lieder bilden, die das Publikum liebt und kennt. Manche waren große Hits, andere standen weniger im Rampenlicht, aber es sind jedenfalls Songs, die mein Publikum kennt und schätzt. Das Wichtigste bei der Auswahl ist, dass das Publikum vom ersten bis zum letzten Lied jede Nummer laut mitsingt.

Haben Sie ein persönliches Lieblingslied?

Saša Kovačević: Alle meine Lieder sind auf ihre Weise meine Lieblingslieder, denn jedes markiert einen bestimmten Abschnitt meines Lebens und trägt eine besondere Geschichte in sich – daher möchte ich keines besonders hervorheben.

Sie haben zuletzt viele Konzerte auf dem Balkan gegeben. Ist das Publikum in der Diaspora anspruchsvoller als in der Heimat?

Saša Kovačević: Die größte Verantwortung empfinde ich gegenüber dem Belgrader Publikum, da ich aus Belgrad stamme. Zu diesen Konzerten kommen viele meiner Freunde und Verwandten, was mir sehr viel bedeutet. Jeder von uns, der diesen Beruf ausübt, spürt bei einem Konzert in der Heimatstadt eine besondere Verantwortung. Was die Diaspora betrifft, bin ich schon oft in Wien aufgetreten und kenne das Wiener Publikum sowie seinen Musikgeschmack. Ich bin überzeugt, dass es ein spektakuläres Konzert wird.

Was ist Ihnen am wichtigsten, das das Publikum von diesem Abend mitnimmt? Wird man Sie in der Diaspora künftig häufiger in Clubs sehen oder planen Sie große Konzerte?

Saša Kovačević: Am wichtigsten ist mir, dass die Menschen schöne Energie mitnehmen, voller positiver Eindrücke nach Hause gehen und dass wir uns möglichst oft wiedersehen. Was Wien betrifft, werde ich weiterhin auch in Clubs auftreten, doch natürlich wird es von Zeit zu Zeit auch große Konzerte geben. In Clubs ist ein engerer Kontakt mit dem Publikum möglich. Wenn ich jedoch nicht so häufig komme, ist ein großes Konzert wichtig, um mehr Menschen zu versammeln und die Energie auf eine andere Weise zu teilen – mit größerer Bühne und umfangreicherer Produktion.

Darf Ihr Publikum bald neue Musik erwarten?

Saša Kovačević: Für mein liebes Publikum habe ich etwas Neues vorbereitet. Obwohl ich in diesen zwanzig Jahren meiner Karriere meinen eigenen Stil aufgebaut habe, bringe ich diesmal etwas leicht anderes, das dennoch meinen unverwechselbaren Stempel trägt. Darauf freue ich mich sehr und ich glaube, dass dieses Projekt bald das Licht der Welt erblicken wird. Ob es ein einzelner Song oder ein ganzes Album wird, kann ich derzeit noch nicht mit Sicherheit sagen.

Gibt es eine Zusammenarbeit oder einen Stil, den Sie noch verwirklichen möchten?

Saša Kovačević: Ich arbeite sehr gern mit Kolleginnen, Kollegen und Freunden zusammen. Derzeit habe ich nur ein Duett, doch das wird sich ändern. Was das Genre betrifft, ist bekannt, dass ich im Laufe meiner Karriere verschiedene Stilrichtungen ausprobiert habe – und das Publikum hat das gut angenommen. Ich bin sicher, dass wir diesen Weg auch in Zukunft gemeinsam weitergehen werden. Wir gehen stark weiter – gemeinsam.