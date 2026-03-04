Anwalt nach Ausraster bei Verkehrskontrolle selbst vor Gericht

Ein Anwalt, der das Recht kennt – und es dennoch auf die Probe stellt. Ein Morgen in Wien endet mit Konsequenzen.

Ein ausgebildeter Rechtsanwalt stand am Dienstag selbst auf der Anklagebank – und verließ das Wiener Landgericht mit einer empfindlichen Geldstrafe. Auslöser war ein Kontrollverlust während einer Verkehrskontrolle, der juristische Konsequenzen nach sich zog. Der Vorfall ereignete sich am 26. Juni 2024 in Wien-Alsergrund.

An jenem Morgen war der Jurist mit seinem auffälligen Fahrzeug unterwegs, um seine Tochter zur Schule zu bringen – ohne angelegten Sicherheitsgurt. Zwei Polizeibeamte stoppten ihn daraufhin zur Kontrolle, woraufhin die Situation eskalierte.

Eskalation bei Kontrolle

Eine der anwesenden Beamtinnen schilderte, der Anwalt habe zunächst „Ich hab jetzt keine Zeit!“ gerufen und kurz darauf „Was ist das für eine Scheiße“ geäußert – beides laut Aussagen beider Beamten in lautem Ton. Anstatt seinen Führerschein vorzuzeigen, händigte er den Polizisten seinen Anwaltsausweis aus und berief sich dabei auf einen nicht zutreffenden Paragrafen.

Einigung per Diversion

Vor Gericht erklärte der Anwalt, er sei unter Zeitdruck gestanden, weil das Schultor um 8 Uhr schließe. Er zeigte sich reumütig und entschuldigte sich bei den Beamten persönlich per Handschlag.

Das Verfahren wurde schließlich im Wege der Diversion beendet. Der Anwalt einigte sich auf die Zahlung von 7.000 Euro. Nach Begleichung des Betrags wird die Anzeige wegen versuchter Nötigung und versuchter Bestimmung zum Amtsmissbrauch zurückgelegt.

