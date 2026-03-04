Neues Jahr, neue Wohnideen

KOSMO KOSMO
Der Jahresbeginn ist für viele Menschen ein Moment des Aufbruchs, auch in den eigenen vier Wänden. Ob ein modernes Wohnzimmer, eine funktionale Küche oder neue Möbel: ein neues Jahr lädt zu Veränderung ein.

Damit aus Ideen konkrete Wohnträume werden, braucht es neben Inspiration vor allem Planungssicherheit. Mit dem WSK Sofortkredit lässt sich der nötige finanzielle Spielraum schaffen, um größere Projekte umzusetzen oder hochwertige, langlebige Anschaffungen zu tätigen, ohne Kompromisse bei Qualität oder Komfort einzugehen.

Investitionen in die eigene Wohnung steigern dabei nicht nur den Wohnkomfort, sie machen das Zuhause auch spürbar lebenswerter. Schritt für Schritt entsteht so ein Ort, der den eigenen Vorstellungen entspricht.

Die Beraterinnen und Berater der WSK Bank stehen Ihnen verlässlich zur Seite, um die richtigen Konditionen für Sie zu finden.

Melden Sie sich telefonisch +43/1/476 07-0, via E-Mail oder persönlich in der Filiale und sprechen Sie ganz offen über Ihre Finanzierungsoptionen.

www.wsk-bank.at

KONTAKT FAVORITEN

Danijel_Tintor_WSK
Galerie öffnen

Danijel Tintor, Leiter der WSK-Filiale:
Favoritenstraße 101, 1100 Wien
Tel.: +43 1 476 07 – 406
filiale1100@wsk-bank.at

KONTAKT MEIDLING

Galerie öffnen

Claudia Weichselbaumer, Leiterin der WSK-Filiale:
Meidlinger Hauptstraße 47, 1120 Wien
Tel.: +43 1 476 07 – 500
filiale1120@wsk-bank.at

KONTAKT OTTAKRING

Galerie öffnen

Manfred Ohrfandl, Leiter der WSK-Filiale:
Thaliastraße 34, 1160 Wien
Tel.: +43 1 476 07 – 200
filiale1160@wsk-bank.at

KONTAKT WÄHRING

Galerie öffnen

Wolfgang Prucha, Leiter der WSK-Filiale:
Gentzgasse 54, 1180 Wien
Tel.: +43 1 476 07 – 801
filiale1180@wsk-bank.at

*Entgeltliche Einschaltung

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
