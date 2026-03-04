KOSMO KOSMO
Messerangriff

Messer-Attacke am Keplerplatz – Täter auf der Flucht

FOTO: iStock/Elmar Gubisch
Blutiger Mittag in Wien-Favoriten: Am Keplerplatz eskaliert ein Streit – der Angreifer flüchtet, das Opfer kämpft ums Leben.

Am Dienstag gegen 13.20 Uhr ereignete sich am Vorplatz der Keplerkirche beim Keplerplatz in Wien-Favoriten eine gewaltsame Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Der Angreifer ergriff nach der Tat die Flucht und nahm die mutmaßliche Tatwaffe mit sich. Zeugen, die den Vorfall beobachteten, alarmierten daraufhin die Einsatzkräfte.

Einer der beiden Beteiligten wurde dabei von seinem Gegenüber mit einem Küchenmesser attackiert und erlitt mehrere Stich- und Schnittverletzungen, die als schwerwiegend eingestuft wurden. Die Identität des Opfers ist bislang ungeklärt. Rettungskräfte der Berufsrettung Wien versorgten den Mann noch vor Ort notfallmedizinisch und transportierten ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Ermittlungen laufen

Derzeit befindet sich das Opfer im künstlichen Tiefschlaf, weshalb eine Befragung durch die Ermittler noch nicht möglich war.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Erhebungen übernommen und geht sowohl den Hintergründen der Tat als auch einer möglichen Verbindung zwischen Täter und Opfer nach.

KOSMO-Redaktion
