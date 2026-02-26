Nach Messer-Attacke im Park: Angreifer zieht sich aus und rennt weg

Ein ruhiger Abend im Wiener Märzpark endet mit Blut, einer Schere – und einem nackten Mann auf der Flucht.

Was als entspannter Abend zu zweit geplant war, entwickelte sich für einen 35-Jährigen und seine Freundin im Märzpark in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus nahe der Lugner City und der Stadthalle zu einem bedrohlichen Erlebnis. Gegen 18 Uhr stellte sich den beiden plötzlich ein fremder Mann in den Weg. Als das Paar mehrfach nachfragte, was der Unbekannte von ihnen wolle, soll dieser ohne Vorwarnung mit Schlägen begonnen haben.

In der Folge gerieten die beiden Männer aneinander. Im Verlauf des Handgemenges soll der 25-jährige Angreifer, der aus dem Sudan stammt, einen spitzen Gegenstand aus seinem Hosenbund gezogen und den 35-Jährigen damit verletzt haben.

Festnahme im Park

Noch bevor Polizei und Rettung eintrafen, zog sich der Tatverdächtige aus und lief unbekleidet durch den Park. Die eingesetzten Beamten konnten ihn noch vor Ort vorläufig festnehmen und die Tatwaffe – eine Schere – sicherstellen.

Der verletzte Mann wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Sein Zustand ist nicht lebensbedrohlich.

Der 25-Jährige befindet sich weiterhin in polizeilichem Gewahrsam.

Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung liegen beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West.