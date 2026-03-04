Bankräuber nach Fahndung mit Belohnung geschnappt

Fahndungsfotos, eine Belohnung und ein Wettlauf gegen die Zeit – die Jagd nach einem mutmaßlichen Bankräuber endete in Wien.

Ein 48-jähriger Mann, der im Verdacht steht, ein Geldinstitut überfallen zu haben, ist in einer Wohnung in Wien-Landstraße festgenommen worden. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, zwei Angestellte des Instituts mit einer Waffe bedroht und anschließend mit Bargeld das Weite gesucht zu haben.

Die betroffenen Mitarbeiter erlitten einen Schock, blieben körperlich jedoch unversehrt. Nach der Tat wurden Fahndungsfotos des Mannes veröffentlicht; die Geschädigten setzten zudem eine Belohnung von 1.500 Euro für sachdienliche Hinweise aus.

Festnahme in Wien

Im Rahmen der Ermittlungen des Landeskriminalamts Niederösterreich konnte der Verdächtige schließlich mit Unterstützung der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität ausgeforscht und festgenommen werden.