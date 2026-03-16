Meterhoher Wasserstrahl sorgt für Verkehrschaos in Wien

Mitten im Kreisverkehr schoss plötzlich eine Wasserfontäne meterhoch in die Luft – Wien-Hietzing erlebte eine nasse Überraschung.

Ort des Geschehens

Am Montag rund um die Mittagszeit sorgte ein Rohrbruch in der Schrutkagasse in Wien-Hietzing für ein ungewöhnliches Bild mitten im Kreisverkehr: Eine meterhohe Wasserfontäne schoss aus dem Boden und zog die Blicke zahlreicher Autofahrer und Passanten auf sich.

Reparatur läuft

Die Pressestelle von Wiener Wasser bestätigte gegenüber „Heute“ den Vorfall. Demnach sind Reparaturarbeiten im Gange, die voraussichtlich mehrere Stunden in Anspruch nehmen werden. Über die Ursache des Rohrbruchs ist bislang nichts bekannt.

Verkehrsteilnehmer im Bereich der Schrutkagasse müssen bis auf Weiteres mit Umleitungen rechnen.