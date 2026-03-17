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Unterbrechung

Streckenunterbrechung wegen Rettungseinsatzes aktuell bei U4 und U6

Streckenunterbrechung wegen Rettungseinsatzes aktuell bei U4 und U6
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Die Linie U4 fährt derzeit nicht zwischen Meidling, Hauptstraße und Pilgramgasse. Derzeit können die Züge der Linie U6 die Station Längenfeldgasse in beiden Richtungen nicht einhalten. Weichen Sie ersatzweise auf die Linien 18, 10A, 57A, 63A aus. Voraussichtliche Dauer: 12:45 Uhr. Grund: Rettungseinsatz im Haltestellenbereich Längenfeldgasse

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