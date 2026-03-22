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Gewalttat

Mitten im Kaffeehaus: Mann prügelt mit Baseballschläger auf Verlobte ein

Mitten im Kaffeehaus: Mann prügelt mit Baseballschläger auf Verlobte ein
FOTO: iStock/Анатолий Тушенцов
1 Min. Lesezeit |

Ein Abend im Kaffeehaus endet für eine Frau in Wien-Brigittenau mit Verletzungen – ihr Verlobter steht dahinter.

In einem Kaffeehaus in der Griegstraße in Wien-Brigittenau gerieten eine 52-jährige Frau und ihr 55-jähriger Verlobter in Streit. Was zunächst als verbale Auseinandersetzung begann, eskalierte gegen 19.24 Uhr, als der Mann das Lokal verließ.

Brutale Attacke

Er kehrte kurz darauf mit einem Aluminium-Baseballschläger zurück und schlug damit auf seine Verlobte ein – die Frau erlitt Verletzungen im Gesicht und am Rücken. Alarmierte Polizeibeamte trafen den österreichischen Staatsbürger noch vor Ort an und nahmen ihn sofort fest.

Mehr zum ThemaBetretungsverbot ignoriert – Mann ersticht zweifache Mutter und sich selbst

Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot verhängt. Die 52-Jährige wurde zunächst von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und danach in ein Krankenhaus eingeliefert.

KO KOSMO-Redaktion
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