Unfall beim Fußballtraining – Kind von Tor erschlagen

Ein Fußballtor, ein Kind, eine Sekunde – und ein Samstagnachmittag in Erlangen endet in einer Tragödie.

In Erlangen ist am Samstagnachmittag ein siebenjähriger Junge ums Leben gekommen, nachdem ein Fußballtor auf ihn gestürzt war. Der Unfall ereignete sich auf dem Gelände des FSV Erlangen-Bruck in Mittelfranken, wo die Mannschaft gerade die Vorbereitungen für ein Landesligaspiel traf.

Auf einem der Nebenplätze kippte das Tor um und traf das Kind mit voller Wucht. Der Junge erlitt dabei schwerste Verletzungen und starb noch im Krankenhaus.

Mehr zum ThemaTraurige Gewissheit: Vier Tote bei Baustellenunfall⇢

Ermittlungen laufen

Die Hintergründe des Unfalls sind bislang ungeklärt. Ein Sachverständiger wurde damit beauftragt, den genauen Hergang zu rekonstruieren. Für die zahlreichen Augenzeugen, die das Unglück miterleben mussten, waren mehrere Kriseninterventionsteams im Einsatz.

Das für denselben Tag angesetzte Fußballspiel wurde von beiden Vereinen abgesagt. Thomas Guter, Trainer des SVG Steinachgrund, kommentierte die Entscheidung mit den Worten: „Eine absolut richtige und nachvollziehbare Entscheidung.“