Selenskyj fordert: „Beschlagnahmt russisches Öl sofort!“

Tanker gestoppt, Öl im Visier – während die Diplomatie läuft, erhöht Kiew den Druck auf Russland auf einem ganz anderen Feld.

Angesichts der Aufbringung eines Tankers der russischen Schattenflotte (Schiffe, die Sanktionen umgehen) durch Frankreich hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Beschlagnahmung russischer Erdöllieferungen gefordert. „Solange der Krieg andauert, solange die (russischen) Angriffe fortgesetzt werden, muss auch der Druck auf den Aggressor anhalten“, erklärte Selenskyj am Samstag in einer Videobotschaft. Kiew arbeite gemeinsam mit europäischen Partnern daran, auf gesetzlicher Ebene die Grundlagen für das Stoppen von Öltankern und die Beschlagnahmung russischen Erdöls zu schaffen.

Parallel dazu führten ukrainische Unterhändler in den USA Gespräche mit US-Vertretern über eine mögliche Beendigung des Krieges. „Wichtig für uns alle in der Welt ist, dass die Diplomatie fortgesetzt wird und wir versuchen, diesen Krieg zu beenden – den Krieg Russlands gegen die Ukraine“, sagte Selenskyj. Entscheidend sei dabei, wie weit die russische Seite tatsächlich zu einem „realen Ende des Krieges“ bereit sei.

Ukrainische Delegation

Bereits zuvor war bekannt geworden, dass die ukrainische Delegation vom Sekretär des nationalen Sicherheitsrates, Rustem Umjerow, angeführt wird. Ihr gehören außerdem Selenskyjs Kanzleichef Kyrylo Budanow, der Fraktionsvorsitzende der Präsidentenpartei im Parlament, David Arachamija, sowie Vizeaußenminister Serhij Kyslyzja an. Russische Vertreter waren an diesen Gesprächen nicht beteiligt.

Die Verhandlungen sollten demnach am Sonntag weitergeführt werden, danach sei ein ausführlicher Bericht geplant. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren mit Unterstützung westlicher Staaten gegen die russische Invasion. Washington drängt beide Konfliktparteien seit geraumer Zeit dazu, den Krieg auf diplomatischem Weg zu beenden.

Gespräche in Florida

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff bestätigte über die Plattform X, dass in Florida Gespräche stattgefunden hätten, und bezeichnete diese als „konstruktiv“. Neben Witkoff waren demnach auch Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Regierungsberater Josh Gruenbaum sowie der Außenministeriumsberater Chris Curran an den Treffen beteiligt. Im Mittelpunkt der Gespräche habe gestanden, verbleibende Streitpunkte „einzugrenzen und zu lösen“, um einer „umfassenden Friedensvereinbarung näherzukommen“.

Zuletzt hatte Mitte Feber in Genf eine trilaterale Gesprächsrunde mit Vertretern Russlands, der Ukraine und der USA stattgefunden – ohne konkrete Ergebnisse.

Moskau besteht als Bedingung für ein Ende seines seit mehr als vier Jahren andauernden Angriffskriegs weiterhin auf der vollständigen Abtretung der Donbass-Region durch die Ukraine, was Kiew kategorisch ablehnt.