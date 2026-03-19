Bei Kindergarten-Ausflug in Fluss gestürzt: Bub (3) muss reanimiert werden

Ein Kindergartenausflug endet mit einem Albtraum: Ein Dreijähriger fällt in einen Fluss – und wird bewusstlos geborgen.

Ein dreijähriges Kind ist bei einem Kindergartenausflug in Siegen in den Fluss Sieg gefallen und musste vor Ort wiederbelebt werden. Das Unglück ereignete sich am Dienstag in Siegen (Nordrhein-Westfalen), während das Kind unter Aufsicht des Betreuungspersonals stand. Mit einem kritischen Gesundheitszustand wurde der Bub anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Laut der Polizei Siegen-Wittgenstein gingen die ersten Notrufe um 11:37 Uhr ein. Das Kind war im Bereich des Adolf-Kunze-Turms in den Fluss geraten. Als es plötzlich nicht mehr auffindbar war, suchten die Betreuer nach ihm und entdeckten ihn schließlich bewusstlos in einer natürlichen Vertiefung des Flussbetts.

Ermittlungen laufen

Rettungskräfte leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein und brachten das Kind in eine Klinik. „Zum aktuellen Gesundheitszustand kann derzeit nichts gesagt werden. Es liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Straftat vor“, heißt es in der Erklärung. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.

Dr. Horchler, Vorstand des Deutschen Roten Kreuzes Siegen, äußerte sich in einer offiziellen Mitteilung dazu: „Als ich in der Kindertagesstätte eintraf, war auch bereits die Notfallseelsorge vor Ort. Das Team steht unter Schock. Wir werden alles tun, um zur Aufklärung der Geschehnisse beizutragen.“

Kindergarten geschlossen

Der betroffene Kindergarten in Eiserfeld bleibt vorerst für mehrere Tage geschlossen. In dem Statement heißt es weiter: „Wir haben heute Morgen lange mit dem Team zusammengesessen und keine der Erzieherinnen und Erzieher ist derzeit in der Lage, den KiTa-Betrieb wieder aufzunehmen.“

Für Eltern besteht in dieser Zeit die Möglichkeit, ihre Kinder in anderen Einrichtungen des DRK (Deutsches Rotes Kreuz) betreuen zu lassen.