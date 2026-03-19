Streit ums Geld: 15-Jähriger schlägt Schwester nieder und attackiert Mutter

Ein 15-Jähriger greift seine eigene Familie an – die Szene in Wien endet für zwei Frauen im Krankenhaus.
Beamte der Polizeiinspektion Donaufelder Straße rückten kurz nach dem Vorfall an, nahmen den 15-Jährigen vorläufig fest und sprachen gegen ihn ein Betretungsverbot aus.
Angriff auf Familie
Zuvor hatte sich die gleichaltrige Schwester schützend vor die Mutter gestellt – woraufhin der Jugendliche auf sie einschlug, bis sie zu Boden fiel. Im Anschluss richtete er seine Angriffe auch gegen die Mutter.
Die 24-Jährige, die dabei Verletzungen im Oberkörper erlitten hatte, wurde von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch betreut und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert.