Streit ums Geld: 15-Jähriger schlägt Schwester nieder und attackiert Mutter

Ein 15-Jähriger greift seine eigene Familie an – die Szene in Wien endet für zwei Frauen im Krankenhaus.

Beamte der Polizeiinspektion Donaufelder Straße rückten kurz nach dem Vorfall an, nahmen den 15-Jährigen vorläufig fest und sprachen gegen ihn ein Betretungsverbot aus.

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Angriff auf Familie

Zuvor hatte sich die gleichaltrige Schwester schützend vor die Mutter gestellt – woraufhin der Jugendliche auf sie einschlug, bis sie zu Boden fiel. Im Anschluss richtete er seine Angriffe auch gegen die Mutter.

Die 24-Jährige, die dabei Verletzungen im Oberkörper erlitten hatte, wurde von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch betreut und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert.

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